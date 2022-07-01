河南4村鎮銀行案件偵辦取重大進展　官方：研究制定處置方案

河南村鎮銀行「爆雷」事件引發廣泛關注，河南省地方金融監督管理局公眾號今日（1日）發布消息稱，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，鑑於該省禹州新民生等4家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記，如實登記。



禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行6月20日發佈公告稱，即日起按照金融管理部門要求開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。

河南多間村鎮銀行出現「提款難」問題，更揭開銀行與河南新財富集團投資控股有限公司（下稱「新財富集團」）存在合作關係，涉嫌非法吸收公眾存款。（資料圖片）

而在此前，許昌市公安局6月18日發布通報稱，4月19日，許昌市公安機關依法對新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。公安機關已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

同日，針對近期個別村鎮銀行線上服務渠道關閉問題，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

公開資料顯示，新財富集團成立於2011年7月19日，註冊資本為11600萬（人民幣，下同），法定代表人為余澤峰，目前經營狀態為註銷。公司經營範圍包括對實業投資、企業投資與管理。該公司法人為余澤峰，股東分別是持股80%的余澤峰、持股20%的林恆森。