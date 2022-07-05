疫情｜內地昨新增335宗本土個案　北京延慶現聚集性疫情

內地周一（4日）新增335宗本土個案，包括69宗確診及266宗無症狀感染者；另有83宗境外輸入個案，其中43宗屬確診，40宗屬無症狀感染者。



69宗本土確診個案分布：安徽52宗，陝西7宗，北京3宗，上海3宗，山東3宗，廣東1宗。266宗本土無症狀感染者分布：安徽179宗，江蘇66宗，福建7宗，上海5宗，山東4宗，廣東2宗，陝西2宗，遼寧1宗。

安徽省52宗確診個案均在宿州市泗縣，179宗無症狀感染者中，164宗在泗縣，15宗在宿州市靈璧縣。

6月26日至7月4日，安徽省共報告確診病例186宗，其中境外輸入1宗，宿州市泗縣184宗、靈璧縣1宗；共報告無症狀感染者895宗。據「靈璧發布」微信公眾號消息，2022年7月4日0至24時，靈璧縣新增無症狀感染者15宗，另有初篩陽性7宗，均在隔離管控和重點風險人員中發現。

7月4日，北京疫情領導小組會議提到，延慶區篩查發現一起由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情。3宗本土確診個案中，病例1現住延慶區長城腳下的公社（酒店），為社會面篩查人員；病例2、3現與病例1住在同一酒店，均為隔離觀察人員，為病例1的同事。3人皆在7月4日確診。