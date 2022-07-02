疫情︱北京健康寶調整核酸天數規則：當日6時前出結果顯示為1天

北京「健康寶」近日發布新版，結合最新防疫政策及用戶反饋，對掃碼結果展示、到訪人登記簿、疫苗接種狀態等功能進行優化升級。其中，核酸天數計算規則有變，當天6時前出結果，核酸天數顯示為1天。



健康寶近期對核酸檢測天數的計算規則進行了調整，以更加適應防疫要求。經調整，健康寶核酸檢測天數嚴格按照日曆日計算，並以採樣日作為計算起點。每日凌晨0至6時出具檢測結果的，通常是在前一日完成採樣，當日24時前，健康寶核酸檢測日期均顯示為1天；24時後查詢，則顯示2天。以此類推。

同時，新版本對到訪人信息登記簿功能進行了優化調整，生成登記簿時，單位名稱、地址均調為必填項；由於目前用戶基數較大，結合用戶使用績效並最大限度確保服務穩定，到訪人信息登記簿不再提供累計掃碼次數和累計掃碼用戶數統計功能。而健康寶掃碼展示頁面的佈局、背景、色彩亦做了優化調整，一次掃碼可一次過展示健康狀態、核酸、疫苗信息，掃碼提示音也可以播報健康狀態和核酸天數。

此外，健康寶對展示的疫苗接種狀態進行了調整，目前包含五種狀態，分別是完成加強免疫；完成基礎免疫；未完成基礎免疫；不適宜接種；未查詢到接種信息。