河南高考601分少女在家填報志願時遭殺害　疑犯為51歲同村男子

河南省洛陽市一名18歲少女慘遭殺害，事件在內地引起廣泛關注。這名少女的高考成績高達601分，事發時在家中正在準備填報升讀大學的志願，而疑犯則為一名51歲同村男子。



洛陽市當地的警方通報指，7月1日將51歲男疑犯馮某民拘捕，其對殺害18歲少女馮某月的犯罪事實供認不諱。目前，馮某民已被刑事拘留，檢察院、法院已提前介入，確保案件依法快速辦理。

內媒《封面新聞》及《澎湃新聞》等報道指，疑似受害者的哥哥近日在網上稱，妹妹馮某月於7月1日下午在自己家中遇害。妹妹剛參加完今年高考，當日在家中填報高考志願，父母出門辦事。疑犯闖入家中，將她拖入廢棄洞口殺害後逃回自家，作案手段極其殘忍，本人及家人與作案者無冤無仇，竟下此狠手。

馮某月母親表示，事發當日，她回了趟娘家，丈夫則出門工作。她下午回家時，發現家裏的門是打開的，馮某月的電腦、手機、學習資料都在床上，人卻不在家。其後她在家不遠處的窯洞發現女兒遇害。

馮某月母親又表示，疑犯馮某民為同村村民，今年五十出頭，無固定工作，平常跟他八九十歲的母親住在一塊。馮某月母親說：「平常碰面，我們會打個招呼，但接觸不多，沒有發生過矛盾。」