工程船沉沒｜內媒曝船體曾多次改造　錨鍊老舊非高強度海工鏈

7月2日，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風「暹芭」時錨鏈斷裂，其後船體斷裂成兩截並且沉沒。截至昨日（4日），事故中有4人獲救，內地的搜救隊打撈到12具疑似遇難者遺體，相關部門正加緊身份確認。

內媒《中國船舶報》報道指，「福景001」輪前後經歷多次改造，但錨鏈並未更換，仍使用老舊型號的錨鍊。



+ 3

「福景001」輪隸屬上海華景智雲海洋科技有限公司，「福景001」輪此前正在參與粵電陽江青洲一、青洲二海上風電項目主體工程項目的施工。

報道指，「福景001」輪此前是由某港機企業購入的二手船改為運輸船，使用到年限後，該船被淘汰，之後又賣給華景智雲。隨後，該船又在江蘇一家船廠被改裝成浮吊起重船，並安裝了起重機。

對於事故，報道引述一名業內高管質疑稱：為甚麼明知颱風來了，船上人員未全部及時撤離？即使來不及撤離船舶，也應當提前將船上人員撤離。其次，船體斷裂成兩截是極其罕見的事故，該船是否存在設計缺陷？船體強度是否不夠？該船外板是否嚴重腐蝕？第三，走錨、錨鏈斷裂，是否說明繫泊系統設計存在缺陷？是否存在因為風電安裝船一船難求的利益驅動而忽略繫泊系統安全可靠性的問題？

未配備高強度海工鏈

針對錨鏈強度問題，該名業內高管還稱，如果選用高強度的錨鏈，例如R5、R6級別的錨鏈會有更大機會延緩此次事故發生。報道稱，「福景001」輪採用的是日本產M3-87MM船用錨鏈，並非高強度海工（海洋工程）鏈，初步判斷，該型錨鏈年代較久，該船雖多次改裝，但錨鏈並未換新。

報道引述業界人士分析認為，「福景001」輪原為運輸船，配套普通船用錨鏈可以理解，但後期改造成海工風電施工船，理應參照海工標準配備高強度的海工繫泊錨鏈，才能滿足基本的抗颱風要求。儘管事故原因尚未明確，但可以肯定的是，該船的繫泊系統存在不小的隱患。

報道又引述業界人士表示，近年隨著海上風電行業的興起，各路資本湧入，存在一些半路改裝的老舊海上裝備倉促上陣的情況，這極容易導致安全事故，儘管目前尚不清楚「福景001」輪的具體事故原因，但海上風電裝備改造領域存在的問題值得行業企業及監管部門警惕與反思。