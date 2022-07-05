工程船沉沒｜船員向救助船求救錄音曝光：你是我們唯一的希望

7月2日，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風「暹芭」時沉沒。截至昨日（4日），事故中有4人獲救，內地的搜救隊打撈到12具疑似遇難者遺體，相關部門正加緊身份確認。

今日（5日），「福景001」輪遇險當天的求救錄音曝光，船員當時向南海救113求援，並表示「你現在努力一下過來，你是我們唯一的希望」。



在沉船事故搜救的第三天，「福景001」遇險當天的無線電求救錄音曝光。據了解，當日清晨5時42分，船員向南海113求援；6時半，「福景001」向中國海軍求援；上午11時20分，「福景001」的訊號從船舶自動識別系統中消失。

求救錄音記錄如下：

「福景001」船員：113你現在能過來嗎？

努力一下，努力一下過來

那個．．．你是我們唯一的希望，你是我們唯一的希望

你要先過來啊，想盡辦法，想盡辦法過來幫忙



中國海軍：中國海軍聽得到嗎？

「福景001」船員：福景001呼叫

中國海軍：收到收到請講，現在是甚麼情況

「福景001」船員：我們現在已經右傾了，現在右傾將近21度了，右傾21度

中國海軍：右傾21度正不正確？

「福景001」船員：對的對的，正確正確，右傾21度，現在船正在進水，正在進水

中國海軍：好的好的稍等稍等，（你們）是在港口外面，還是港口裏面？

「福景001」船員：我們在（海上）風（電）場裏面

