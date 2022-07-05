一帶一路項目非洲首條電氣化輕鐵試營　司機：舒適而且比地鐵快

由中國企業承建的埃及齋月十日城輕軌鐵路3日通車試運作，這是埃及也是非洲首條電氣化輕軌鐵路。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、總理馬德布利（Mostafa Madbouly）等埃方官員，以及中國駐埃及大使廖力強出席當天的通車試運作活動，並從起點站阿德利·曼蘇爾站乘坐輕軌前往巴德爾站。



官方媒體《新華社》7月3日報道，廖力強表示，齋月十日城輕軌鐵路項目由中方提供融資，採用中國技術和裝備，由中埃兩國企業共同實施。自項目開工以來，面對新冠疫情帶來的挑戰，項目實施企業疫情防控和生産建設「兩手抓、兩手硬」。同時，中方企業還注重培訓埃及青年技術人員，為項目建設及維保團隊提供人才支援。

埃及交通部長瓦齊爾（Kamel al-Wazir）在活動現場介紹，目前通車試運作的項目一期工程將由22輛列車運作，預計每天運送乘客36萬人。

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當天試運作的列車司機努希爾曾於2018年到南京鐵道職業技術學院參加培訓。他説：「我身邊很多朋友總問我什麼時候能乘坐輕軌上班，他們很期待這條鐵路通車。」他表示，坐在車廂裏很舒適，很平穩，車速也比地鐵要快。

埃及齋月十日城輕軌鐵路位於埃及首都開羅東部，是連接開羅市區與新行政首都、齋月十日城和東部沿線衛星城的重要紐帶，也是中埃「一帶一路」合作旗艦項目之一。

據項目總承包方中國中鐵—中航國際聯合體介紹，該項目一二期線路總長約70公里，共設12座車站、1個車輛段和2座牽引變電所。列車採用6輛固定編組，最高運作時速為120公里。列車在起點站阿德利·曼蘇爾站與開羅地鐵三號線接駁，沿途經過阿布爾市、舒魯克城、巴德爾城等，最終抵達新行政首都藝術文化站。

中國駐埃及大使館表示，該項目建成通車將為往返於開羅老城區及新首都的500萬居民提供高效便捷的通勤服務，對發展埃及東部地區經濟和推動埃及工業化進程產生重要作用。

大使館指，項目採用中國技術和裝備，由兩國企業共同實施，是中國軌道交通全產業鏈走進埃及的第一個重大項目，具有技術標準高、設備比重高、附加值高的特點。該項目不僅使中國設計、中國方案、中國設備、中國工藝在埃及市場創立了良好口碑，也將在中東和非洲地區市場產生良好的品牌示範效應。