工程船沉沒｜失蹤船員與妻子最後通話曝光：船要沉了，我要出事了

7月2日，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風「暹芭」時沉沒，船上30名船員棄船逃生。截至目前，事故中有4人獲救，內地的搜救隊打撈到12具疑似遇難者遺體，仍有14名船員失蹤。

其中一名失蹤船員的妻子接受內媒《上游新聞》採訪時透露了與丈夫的最後一次通話，當時其丈夫絕望地表示「船要沉了，我要出事了」，又向她叮囑後事：「照顧好孩子和家人」。



+ 3

報道指，34歲的王雲（化名）是其中一名失蹤船員的妻子。王雲的丈夫是85後，大學畢業後就從事航海相關工作，剛入職新公司幾天就發生事故，其職位是三管輪。夫妻兩人在6年前經過多年戀愛長跑結婚，生育了兩個孩子。

王雲描述，在2日早上7時31分，丈夫打電話來，匆匆說了一聲「我們的船進水了……」，電話就被掛斷了。

王雲稱，大約20分鐘後，丈夫又打來一個電話，聲音帶著哭腔，非常慌張，用絕望的口氣說「船沉了，我可能會出事」。丈夫又告訴她，所有人想盡一切辦法求救，一直向公司求救，包括向外界呼救。王雲在電話中聽到丈夫那邊環境嘈雜，高頻對講機的聲音很大，丈夫身邊很多人一直在呼救。

王雲表示，丈夫請女兒來接電話，他想和女兒聊聊，但當時女兒外出了，未能接電話。然後丈夫向她交代後事，表示希望她照顧好家裏的兩個孩子和其他家人。這通長近5分鐘的電話是以丈夫說完「船要沉了，我要出事了」結束的。

王雲展示事發當天與丈夫的通話記錄。（《上游新聞》）

之後王雲不斷回撥丈夫的電話，但電話都無法接通，然後她向丈夫發了一條短訊，「你一定要活著」。她又向丈夫發起視像通話，但也無回應。

報道又指，王雲表示，「我的眼淚都哭乾了」。她希望政府相關部門加大搜救力度，並及時披露沉船發生的原因。

+ 2

此前遭遇颱風都上岸避風

王雲又稱，此前丈夫遭遇颱風都是上岸避風，她不知道為何這次沒有，「我知道他出於職業原因一直很關注天氣，6月28日開始發颱風預警，逐漸升級，30日也下了一部分船員，為甚麼不全都撤離呢？」

據早前報道，「福景001」輪隸屬上海華景智雲海洋科技有限公司，「福景001」輪此前正在參與粵電陽江青洲一、青洲二海上風電項目主體工程項目的施工。