今年首虎西藏原副主席張永澤被雙開　通報指非法收受巨額財物

據中央紀委國家監委網站今日（7日）消息，西藏自治區政府原黨組成員、副主席張永澤涉及嚴重違紀違法問題，被給予開除黨籍、開除公職的「雙開」處分。



通報指，張永澤毫無理想信念，背棄初心使命，政績觀嚴重扭曲，貫徹落實新時代黨的治藏方略不堅決、打折扣，鑽營算計、跑官要官，嚴重破壞任職地區和單位的政治生態，對抗組織審查，大搞迷信活動；嚴重違反中央八項規定精神，生活奢靡、貪圖享樂，長期接受他人提供的高檔宴請和服務；違反組織原則，不按規定報告個人去向，違規選拔任用幹部。

通報又指，張永澤違規收受禮金，搞錢色交易；違規干預插手工程項目建設和環境評價審批工作；私德不修，家風敗壞，對家人不管不教；靠環保吃環保，大肆進行權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，張永澤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，是政治問題和經濟問題相互交織的典型，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予張永澤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第十屆西藏自治區黨委委員職務，終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

張永澤是今年元旦後內地第一個落馬的高官，也是十九大以來，西藏首位落馬的省部級官員。張永澤是雲南丘北人，1969年生，早年在四川工作，後進入中國環境科學研究院，接著任西藏環保局局長、山南市委書記等職，並於2017年任西藏自治區政府副主席。