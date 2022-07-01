建黨101周年｜習近平：中共從不代表任何權勢團體和特權階層

7月1日出版的第13期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班上的講話《更好把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗》。



講話指，中共從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。在為誰執政、為誰用權、為誰謀利這個根本問題上，頭腦要特別清醒、立場要特別堅定。



把握社會主要矛盾、重視戰略策略

講話指出，要正確把握社會主要矛盾和中心任務。黨的十八大以來，黨認識到我國社會主要矛盾已轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這是黨根據我國社會主義初級階段不斷變化的新特點作出的重大戰略判斷。要有全局觀，對各種矛盾做到了然於胸，同時又要緊緊圍繞主要矛盾和中心任務，優先解決主要矛盾和矛盾的主要方面，以此帶動其他矛盾的解決，在整體推進中實現重點突破，以重點突破帶動經濟社會發展水平整體躍升，朝著全面建成社會主義現代化強國的奮鬥目標不斷前進。

講話提到，要重視戰略策略問題。領導幹部要善於進行戰略思維，善於從戰略上看問題、想問題。正確的戰略需要正確的策略來落實。策略是在戰略指導下為戰略服務的。戰略和策略是辯證統一的關係，把戰略的堅定性和策略的靈活性結合起來，站位要高，做事要實，既要把方向、抓大事、謀長遠，又要抓準抓好工作的切入點和著力點，既要算大賬總賬，又要算小賬細賬。各地區各部門確定工作思路、工作部署、政策措施，要自覺同黨的理論和路線方針政策對標對錶、及時校準偏差，黨中央作出的戰略決策必須無條件執行，確保不偏向、不變通、不走樣。

1月11日，省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。（新華社）

馬克思中國化、時代化

講話指出，要推進馬克思主義中國化時代化，要準確把握時代大勢，勇於站在人類發展前沿，聆聽人民心聲，回應現實需要，堅持解放思想、實事求是、守正創新，更好把堅持馬克思主義和發展馬克思主義統一起來，堅持用馬克思主義之「矢」去射新時代中國之「的」，繼續推進馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，使馬克思主義呈現出更多中國特色、中國風格、中國氣派，續寫馬克思主義中國化時代化新篇章。

講話提到，要永葆黨的馬克思主義政黨本色。全黨同志都要明大德、守公德、嚴私德，清清白白做人、幹乾淨淨做事，做到克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔的政治本色。自我革命關鍵要有正視問題的自覺和刀刃向內的勇氣。要以抓鐵有痕、踏石留印的堅韌和執着，繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這場攻堅戰、持久戰。

1月11日，省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席開班式。

堅持唯物史觀和正確黨史觀

講話指出，要推進黨史學習教育常態化長效化，強調全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。這是六中全會提出的一項重要政治任務。

1月11日，省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。（新華社）

講話提到，全黨要深入推進黨史學習教育，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，教育引導全黨同志學黨史、悟思想、辦實事、開新局，更好用黨的創新理論把全黨武裝起來，把黨中央決策部署的各項任務落實下去。