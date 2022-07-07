疫情｜江蘇居民檢測後手背蓋章　央視：褻瀆、踐踏公民權利和尊嚴

7月5日，網傳江蘇無錫有市民做完核酸檢測後，被防疫人員在手背上蓋上印章，引起網民批評似豬肉檢疫合格章。

《央視》評論稱，此舉劣行無異是對公民權利和尊嚴的褻瀆和踐踏。對防疫中明顯越位、錯位的責任主體進行問責不能含糊，這體現的是法紀嚴肅性，也是亡羊補牢的意志決心。



評論稱，在疫情反覆之下，常態化核酸檢測漸成「新常態」，其益處不需贅言，民眾向來積極配合。即使相關單位偶有一些失誤，譬如漏採、樣本遺失等，大家也多抱理解、寬容之態度。然而，近期無錫一街道核酸檢測的出格行為鬧得群眾有意見，社會不滿意。

無錫市揚名街道「為了避免人員聚集」，為黃碼轉綠碼做完核酸的群眾手上蓋章，還要求手背上的印章要保留三天。相關影片、截圖被迅速傳播，輿論嘩然。其做法之荒唐令人大跌眼鏡，其態度之蠻橫簡直不可理喻，其法治意識之淡薄更讓人有恍如隔世之感。

評論指，社會上每位公民作為「人」，無論職業差異、地位高低，雖身份有別，但都享有平等權利和人應該享有的尊嚴。無錫這種類同於動物檢疫般的「手上蓋章」劣行，無異是對公民權利和尊嚴的褻瀆和踐踏。如此胡為，既有悖法治，也不符公理，毫無人性。這不僅折射了某些人的權力任性，也說明他們在道德修養上嚴重缺位，對群眾毫無感情。為官做事需明白，幹部要老老實實本本分分地站在群眾立場上去想問題、辦實事。

眼見輿情洶洶，當地官方趕緊就此荒誕行為道歉。可從所謂的致歉中，民眾並無看到足夠的誠意與真正的反省。 官方聲明稱「方法簡單粗暴、做法欠妥，給居民帶來困擾和不便」，分明是含糊其辭，意在避重就輕，「顯然，這根本不是『技術性』的『方法』問題，而是『原則性』的『法治』問題。如此赤裸裸地侵犯公民的權利和尊嚴，豈是一句『簡單粗暴』解釋得通的？」

評論稱，無論當事部門出發點是什麼，有心還是無意，都不能成為「免責」的理由，「遺憾的是，我們從『虛心接受來自社會各界的監督和批評，並以此為鑑，舉一反三……』這一大段套話中，沒有看到相關方面應有的擔當和主動追責的動力。」

「有權必有責，有責要擔當，失責必追究」。作為約束權力規范運作、匡正幹部履職行為準繩的問責，理應成為對黨員幹部權責對應關係的重申。對上述防疫中明顯越位、錯位的責任主體進行問責不能含糊，這體現的是法紀嚴肅性，也是亡羊補牢的意志決心。

同時，更要提醒一些幹部尤其是直接面對群眾的公職人員，多一些法治思維，珍惜人民賦予的權力，時刻警示自己，依法用權、秉公用權，紮紮實實用行動踐行「以人民為中心」的誓言。