10天增逾千宗感染　安徽宿州：3日內社會面不清零將嚴厲問責官員

在內地本輪疫情中，以安徽宿州市泗縣的情況最為嚴重，10天內累計新增過千宗感染病例，至少有9個省市出現本土散發疫情。

宿州市衛健委黨組成員、市疾控中心主任王凱指出，泗縣疫情已隱匿傳播一段時間，傳播力和隱匿性強。截至目前，泗縣已進行9輪核酸檢測，社會面陽性感染者數量呈下降趨勢。

宿州市公布，7月4日、5日、6日開展三輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作短板，確保三日內實現社會面清零。通告提到，三輪排查後仍未清零的村（社區），將對包保幹部和村黨組織主要負責人嚴肅問責。



6月26日，安徽泗縣發現3名新冠肺炎陽性感染者，隨後實施封控管理。目前，泗縣已經進行9輪核酸檢測。從6月26日至7月6日，安徽省共報告確診病例306宗，無症狀感染者1121宗。

本輪疫情爆發初時，泗縣的新增病例人數不多。 6月26、27日分別報告3宗，28、29日分別報告13宗。 6月29日起，泗縣開始對全縣所有住宅小區、村、社區實施封控管理。6月30日，泗縣報告的單日感染人數陡然增至104人，此後一直保持在百人以上。

7月5日，泗縣公布流行病學調查軌跡顯示，6月20日至6月27日，陽性病例的活動軌跡包括多處學校、教會、工廠、醫院、菜市場、購物中心、批發市場等人員聚集的公共場所。《華夏時報》引述泗縣居民報道，由於當地人口流動較少，最初感染的幾個病例涉及一所小學，隨後批發市場也發現疫情，多條傳播鏈交織，才導致疫情爆發。

目前，泗縣相關疫情已經外溢到安徽蚌埠，江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，浙江杭州、金華和江西南昌等地。其中，無錫市近4日新增感染者超過200人，疫情嚴重程度僅次於泗縣。

安徽宿州市泗縣疫情嚴重。（視覺中國）

泗縣疫情已隱匿傳播一段時間

安徽省宿州市衛健委黨組成員、市疾控中心主任王凱表示，宿州疫情總體形勢向好，社會篩查出現的病例明顯下降，7月5日已經下降到個位數。再經過兩三輪的篩查，應該能夠盡快實現社會面清零。

他介紹 ，首位病人是通過主動就診發現，從以往國內的疫情處置經驗來看，說明泗縣疫情已隱匿傳播一段時間。直到7月2日、3日，病毒潛伏期到了，通過社會面篩查、隔離點檢測出現了大量病例。值得注意的是，本次疫情的傳播力和隱匿性強，難以發現無症狀感染者，等到發現時已經造成大量傳播。

王凱指出，從流行病學調查發現，本輪疫情首先在一所學校有聚集性疫情，通過調查先後在工廠、家庭發現有聚集性疫情。其中，不少家庭是先有一人感染，家人與其密切接觸後再染病，因此本輪有大量的家庭聚集性疫情發生。

無鍚市居民排隊接受檢測。（微博＠新浪無錫）

江蘇或成另一重災區

泗縣地處安徽東北部，位於宿州市與江蘇省徐州、淮安市的交界處。由於地理位置靠近江蘇，江蘇省徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安等城市也出現疫情。其中，無錫受到泗縣外溢疫情衝擊較大，感染人數較多，並出現向鹽城等地外溢現象。

相比徐州、南京等地，無錫發現疫情較遲，本輪疫情的首名患者是6月28日在發熱門診就診時檢出核酸結果呈陽性，經過流行病學調查排查得知，其曾與外省高風險地區來錫人員到過同一工地。

由於早期感染者涉及建築工地、皮革城，無錫疫情傳播鏈在此後的幾天不斷延長，並逐漸波及部分居民小區。7月3日，無錫宣布減少中高風險區、臨時管控區及周邊的人員流動聚集，關閉各大景區、人員密集、空間密閉場所，並暫停堂食。

目前，無錫本輪疫情感染者已經超過200宗，24地升級為高風險，12地升級為中風險，數量僅低於安徽宿州，有119個高風險地區和20個中風險地區。