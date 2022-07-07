七七事變85周年｜王滬寧：傳承偉大抗戰精神　為實現民族復興奮鬥

7日（周四）是「七七事變」85周年，「紀念全民族抗戰爆發85周年」儀式在位於北京的中國人民抗日戰爭紀念館舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧表示，要傳承和弘揚偉大抗戰精神，堅定不移堅持中國共產黨領導，並且要為實現中華民族偉大復興而奮鬥。



王滬寧表示，85年前的今天，日本侵略者為達到以武力吞併全中國的罪惡野心，悍然炮轟宛平城，製造了震驚中外的盧溝橋事變。中國軍民奮起抵抗，全民族抗戰爆發，並開闢了世界反法西斯戰爭的東方主戰場。在中華民族生死存亡的歷史關頭，中國共產黨秉持民族大義，高舉抗日旗幟，積極倡導、有力推動以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線，同日本侵略者進行了最英勇、最堅決的鬥爭，成為全民族抗戰的中流砥柱。

王滬寧又表示，紀念全民族抗戰爆發85周年，就要傳承和弘揚偉大抗戰精神，堅定不移堅持中國共產黨領導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅定不移加強中華兒女大團結，敢於鬥爭，鍥而不捨為實現中華民族偉大復興而奮鬥。要堅定不移走和平發展道路，更好為人類和平發展進步貢獻力量。

外交部：希望日方切實正視反省侵略歷史

中國外交部發言人趙立堅7日表示，中方一貫主張本著以史為鑑，面向未來的精神，發展中日關係，希望日方切實正視反省侵略歷史，汲取深刻教訓，以實際行動堅持走和平發展道路。