七七抗戰85周年　台灣百歲退將新書反思兩岸「避戰謀和」

七七對日抗戰85周年之際，高齡103歲的台灣退役陸軍二級上將許歷農出版回憶錄《許歷農傳：從戰爭到和平》，並選在7月7日舉行新書發表會。台灣前總統馬英九、前監察院長錢復等人出席，與會人士藉由該書出版的機會，從戰爭歷史與地緣政治等視角，反思台海局勢「避戰」與「謀和」的重要性。



兩岸需要追求和平避免戰爭

馬英九致詞時認為，在盧溝橋事變85周年的紀念日舉行新書發表會格外有意義。他回顧了1987年台灣開放老兵返鄉探親的熱潮，當年很多老兵穿著白袍上面寫着「想家」兩字，正式受理申請的第一天就超過5,000人，第一個月就有將近20萬人。結合許歷農這本新書，馬英九表示該書提醒兩岸執政當局，務必時時警惕，戰爭不能解決爭端、侵略只會導致敗亡，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，愛護人民就應該追求和平、避免戰爭。

馬英九批評民進黨執政下的台灣，兩岸關係急遽惡化。他以2015年新加坡的「習馬會」為例，當時雙方宣示要在台灣海峽建造一座和平大橋，英媒《經濟學人》發表社論稱，這是1980年代以來，大陸在主權問題上對台灣最大的讓步。馬英九說，當時沒有人認為兩岸會走向戰爭，可是在僅僅六年之後，2021年4月同樣是《經濟學人》，推出「台灣是世界上最危險的地方」的封面標題，認為兩岸戰爭難以避免，為什麼變化如此之大？

許歷農以傳主身份發言，感謝所有推動《許歷農傳：從戰爭到和平》出版的人士。（張鈞凱攝）

因此，馬英九贊同許歷農的提醒，兩岸之間不但應該避戰，還應該謀和。馬英九也以俄烏戰爭的慘痛經驗作為警惕，指雙方領導人沒有採取正確的互動方式窮盡外交手段，更沒有以民為念、止戈避戰，才會步上此結果。馬英九讚賞《許歷農傳》讓人們能夠了解，兩岸間為何要和平交流，台獨又為何是一條走不通的路，更要感念前人堆疊出來的和平之路。

美國容納不下崛起中的中國

該書發行方台灣天下文化創辦人高希均以其個人與許歷農的生命經驗作為說明，強調不能忘記七七紀念日的歷史教訓，亦即《許歷農傳》這本書告訴大家的：戰爭是萬不得已的事情，和平是我們最重要的目標；如同副標題「從戰爭到和平」所示，關鍵是「和平」兩個字。

高希均也提及2015年「習馬會」受到全世界矚目，600多位中外記者在現場捕捉兩人握手81秒的畫面，表示世人最渴望的是握手和平，不是打仗。高希均說，許歷農從18歲投入軍旅生涯、親歷對日抗戰，親眼看見戰爭家破人亡，至今連做夢都會想到戰爭的慘況。

看到許多在座嘉賓畢業於哈佛、耶魯、馬薩諸塞等美國名校，高希均不禁感嘆，今天的美國已經不是當年的美國了，今天的美國政府更不是當年的美國政府，它容納不下有另外一個國家幾乎慢慢跟它接近，甚至於在某些地方還有所超越，從而造成今日局勢非常緊張的地域政治情況。

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台灣勿作代理人戰爭的棋子

《許歷農傳》對於當前形勢帶來的反省，台灣理律法律事務所資深合夥人陳長文表示，從2015年到2022年這幾年以來的國際局勢變化，許歷農這位「反獨鬥士」不只是「反獨」，還要求「和平、和平、和平」。他建議台灣年輕人要去了解政治和國際情勢的變化，許歷農一生從戰爭到和平的經歷告訴年輕人，要追求雙贏互利的統一方案。

台北市前市長郝龍斌接續表明對戰爭的體會與和平的期望，他提及許歷農不久前（6月26日）發表在台媒《聯合報》的文章《淡水河不能變無定河》，將俄烏戰爭引以為戒，對台灣而言不只要避戰，更重要的是不要做強權的代理人。

該書作者紀欣發表對許歷農的貼身觀察，以及撰寫書稿以來的感言。她說，許歷農除了在公職生涯每一個職位上做出重大貢獻外，他在台灣走向分離主義道路之初，即大聲疾呼，並以實際行動反對台獨，推動兩岸關係和平發展、兩岸和平統一，至今已30餘年。她認為，許歷農的心路歷程，以及他在極為艱困環境下，為實踐他的理念，所做出的大量努力，應該也必須進入青史。

《許歷農傳：從戰爭到和平》全書共15章，分為「軍旅篇」、「政黨事務篇」、「家庭與思想篇」等三部分。最後並收錄許歷農對於兩岸關係的關注與論述，呼籲台灣應看清戰爭的殘酷，切莫聽信強權挑撥，同時也肯定「一國兩制」是和平統一的最佳方案。

台灣多個民間團體於7月7日上午赴日本台灣交流協會前，抗議日本以「周邊有事」為由，企圖破壞「和平憲法」以軍事介入兩岸內政。（台灣勞動黨提供）

呼籲日本要記取歷史的教訓

除了該場新書發表會之外，台灣勞動黨、台灣地區政治受難人互助會、台灣抗日志士親屬協進會等多個民間團體，亦選在七七抗戰85周年的紀念日，前往位於台北市的「日本台灣交流協會」遞交抗議信，訴求日本要記取歷史教訓，不要干預中國統一內政，不要破壞東亞和平穩定。

活動發起團體勞動黨主席吳榮元現場發言表示，兩岸關係是中國內政問題，日本介入兩岸問題，是介入中國內政。他強調，中國大陸一向堅持和平統一的政策，正因美日外國勢力的介入干預，才是造成當前台海瀕臨戰爭危機的原因。

台灣抗日志士親屬協進會會長蕭開平則指出，台灣民眾自1895年起為反對日本帝國主義侵佔台灣，從北至南不僅出現著名的抗日家族，更有近20萬台灣同胞犧牲，這也是今日在台灣紀念七七抗戰不可忘卻的歷史。