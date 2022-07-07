北京中關村寫字樓擬嚴查疫苗記錄　未完成接種需居家辦公

據了解，北京中關村多幢寫字樓擬強制進出人員接種新冠疫苗，並要求未接種或未完成接種人員將不得進入大樓。



北京中關村多幢寫字樓要求，未接種或未完成接種新冠疫苗人員將不得進入大樓。（南方都市報）

《南方都市報》報道，中關村多個寫字樓發布「疫情防控重要通知」指出，自周五（8日）開始，商務樓宇嚴格卡口查驗疫苗接種記錄，未接種或未完成接種的人員將不得進入樓宇，並強調外省市疫苗接種記錄有效、不宜接種人員須有相關證明、未到期人員登記後進入。

通知還提及，各樓宇均要履行疫情防控主體責任，各職能部門也將加強巡查，對未落實的單位及樓宇現場督導，整改不到位或拒不落實的採取熔斷機制。「請通知樓宇人員盡快按序接種，特殊情況經醫生研判後開具不宜接種證明。」

針對上述通知，有中關村寫字樓所屬物業公司表示，通知是由中關村西區管理委員會辦公室（簡稱「西區辦」）發布；另一寫字樓的物業公司指，通知是上級管理部門周四（7日）下發，下發後即轉發給租戶。

北京市衛健委要求，自7月11日起，進入線下培訓機構、圖書館等場所須接種新冠疫苗。（新華社）

至於「不宜接種人員」應如何進入寫字樓上班，有物業公司表示，可以去疫苗接種點申請開具無法接種的證明。據了解，開具證明大大致流程為，先到二級以上醫院根據病情開具病例診斷，再攜帶此診斷書到接種點，若接種點醫生判斷確實長期無法接種疫苗，才會開不宜接種證明。

另據北京衛健委周三（6日）宣布，進出老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所的老年人要盡快實現應接盡接；進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗。相關規定將於7月11日起正式實施。