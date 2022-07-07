傳北京理工大學教職員及學生聚集　抗議校方嚴苛措施限制進出校園

北京多間高校近月都曾傳出因不滿防疫措施而觸發抗議活動，涉及北京大學、北京師範大學等知名院校。周二（5日），北京理工大學亦傳出教職員及學生因不滿校方出台嚴苛措施限制進出校園而聚集抗議，大批公安到場。



歷史學者章立凡周三（6日）在Twitter轉發兩段短片，從中可見，大批人群在北京理工大學校園聚集，進入教學區的道路被封，現場有多輛警車和多名警員戒備。章立凡並透露，該校日前突然出台新的防疫管控規定，被教職員及學生認為不合理及不可行，對他們進出校園造成嚴重不便。

北京理工大學離退休工作處周二發通知指出，即日起居住在北理工社區的離退休教職工可憑一卡通、72小時內核酸陰性檢測結果、行程碼，嚴格落實掃碼、測溫後進出教學區；若存在行動不便等特殊情況，可指定1名共同居住人，提前一個工作日報離退休工作處審批後，憑身份證、72小時內核酸陰性檢測結果、行程碼，嚴格落實掃碼、測溫等防疫要求後陪同進出教學區。

而居住在校外的離退休教職工如需進出教學區，須至少提前一個工作日向離退休工作處報備，獲批後憑一卡通、72小時內核酸陰性檢測結果、行程碼，嚴格落實掃碼、測溫等防疫要求方可進出教學區；如有境外、京外旅居史的人員，按照相關政策入校。

北京理工大學離退休工作處周二發出關於離退休教職工進出教學區的通知。（北理工離退休工作處）

今次已非當地首次傳出類似事件，早前北京出現新一波新冠肺炎疫情後，多間大學實施封閉式管理，亦引發學生不滿。5月24日晚，北京師範大學出現學生聚集抗議，據網民爆料，學生訴求是明確、公開、統一返鄉的具體政策等，期間有學生被院系老師帶走。翌日，校方發布最新政策說明，明確返鄉條件；官方也指，在高校做好期末各項安排的前提下，同學可安全有序返鄉返家。

而同月中旬，北京大學萬柳校區據報連夜建牆，將學生宿舍區與教職工區域隔開，也引起大批學生不滿，至少數十人在校園內集會抗議，不斷高呼「拆牆」、「拆圍欄」。最後校方派出多名領導平息事件。

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