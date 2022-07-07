疫情｜北京出入聚集場所須打疫苗被指違「知情、同意、自願」原則

北京市昨日（6日）通報將實施系列疫情防控措施，下周一（11日）起，進入聚集場所人員須接種疫苗。這在內地網絡輿論場引發廣泛討論，有人認為有人反應正面，認為這並非北京首創，前期在很多國家均有類似政策實行，但亦有大量網民認為不但影響生活，也違背「知情、自願、同意」的原則。值得注意的是，去年9月，國家衛健委已曾表示，出台限制性措施違背疫苗接種原則，故北京市此舉被認為與國務院一年前的規定有所衝突。



據北京市衛生健康委員會副主任李昂通報，當地將自下周一起正式實施系列疫情防控措施，一是出入老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所的老年人要盡快實現應接盡接；二是進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。

這隨即引發熱議，網民反應兩極，當中不少人皆指出北京此舉違背新冠病毒疫苗接種遵循「知情、同意、自願」的基本原則。

網民點睇：

北京衛健委是不是比國家衛健委大

在第一大城市生活我也可以隱居

不適宜接種除外？那請問你告訴我哪個醫生給開證明？

看我朋友圈的外地朋友天天歲月靜好，只有在北京的我一地雞毛

知情，同意，自願？啊呸！北京這波強制接種已經裸奔了

請問疫苗的作用是？是可以讓你不需要三天兩頭的去做核酸 還是可以不用戴口罩？還是能預防啥呢？好像都不能 ​



事實上，去年9月7日，國家衛生健康委疾控局副局長吳良有在國務院聯防聯控機制新聞發布會上曾表示，一些地方為加快新冠病毒疫苗接種，出台了限制性措施，個別地區存在對未接種新冠病毒疫苗的人群不允許進入超市、醫院、車站等重點公共場所，學生被拒絕入校等情況。吳良有表示，還有個別地區單位組織人員到外地接種。這些做法違背了接種的原則，也給群眾造成不便。針對這一類情況，國務院聯防聯控機制綜合組要求各地對這種現象予以及時糾正。

吳又強調，要按照知情、同意、自願和實事求是的原則開展新冠病毒疫苗接種，並強調出台接種政策措施時一定要嚴謹審慎，認真評估，確保依法依規，嚴守安全底線。