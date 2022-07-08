全球唯一新冠預防藥首入內地　海南先行先試　一劑兩針1.33萬

內媒《第一財經》報道，全球唯一一款獲得包括美國、英國及歐盟等多地區授權，可用於新冠暴露前預防藥物運抵海南省。該款藥物是由阿斯利康公司研發的中和抗體Evusheld，目前已完成入境特殊物品審批，



《第一財經》指出Evusheld每劑2針，價格13,300元人民幣。報道提到，這種長效中和抗體藥物將優先適用於預防免疫功能低下人群感染，由於貨源稀缺，目前在全球市場仍是一劑難求。

海口海關 5 日發布消息稱，海口海關所屬博鰲機場海關日前為中國大陸首次進口的中和抗體 Evusheld ( 恩適得 ) 完成入境特殊物品審批，貨值共計 2198.02 萬元人民幣，

報道指出，Evusheld並未獲得大陸批准上市，但根據「國九條」政策，Evusheld 可在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區使用，但不能使用醫保結算。

阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld。（阿斯利康圖片）

目前海南有2家醫院可以預約用藥，優先適用對象是於免疫功能受損或者免疫力低下人群，使用者必須年齡在12歲以上，體重不低於40公斤。2家醫院透露，目前已有十餘人登記預約用藥。醫院透露，雖然藥劑應是優先提供免疫功能低下人群使用，但目前登記施打的一大部分是要出國的學生。

據了解，Evusheld已先一步進入香港。4月24日醫管局表示，首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld抵港，會優先供免疫力弱及移植病人使用有需要會再購買。

阿斯利康公司表示，Evusheld臨床試驗表明，用藥者感染新冠病毒風險可以降低77%至83%，防護效果持續至少6個月。對Omicron 變異體BA.4和BA.5在內的多個變異株具有保護效力，阿斯利康也正在研發下一代針對多型新冠病毒的預防性藥物。

目前內地已獲批准的新冠中和抗體物仍然為治療使用，尚無可用於預防的。《第一財經》報道指出，阿斯利康仍未透露未來Evusheld在中國的進一步上市計劃。

不過受限於Evusheld的高價格，業內人士認為，由於需要自費不能用醫保支付，未必能被廣泛接受。未來該藥物批准進入市場時會有價格談判，「大量採購下有可能會降價，但是降價幅度也有限」。