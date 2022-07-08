安倍晉三身亡｜內地網民現偏激言論惹外媒關切　趙立堅：不予置評

《NHK》報道，前日本首相安倍晉三7月8日在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，當場疑似就失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，日本時間下午17時05分身亡，享壽67歲。



由於今年7月7日是七七事變85周年，加上安倍任內對台灣友善，曾言「台灣有事就是日本有事」，遇刺的消息傳至內地後，輿論幾乎一面倒，甚至出現「叫好」、「慶賀」等言論。對此，外交部發言人趙立堅回應稱，「對於網民的評論，我不予置評」他並表示，這一突發事件不應同中日關係關聯起來。



7月8日傳出安倍晉三遇刺消息，部分內地網民與七七事變做聯繫，批評日本當時的侵華行為，也有網民針對他參拜靖國神社，友台言論等批評，部分網民調侃「人沒事（逝）吧」也有網民開始「慶賀」、「幸災樂禍」相約吃酒席，言論幾乎一面倒。

由於當時安倍晉三仍在搶救中，對於網絡逐漸激化的言論《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進也發表文章表達對安倍晉三的同情，他更呼籲「此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊」，但評論區卻被許多網民抨擊「別貓哭耗子假慈悲」。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道稱，據觀察「中國網友『幸災樂禍』的來源，大致分為兩個層面，一個是針對安倍本人，包含他曾經參拜靖國神社、多次發表友台言論的過往等；另一方面則是針對日本，包含規避戰爭責任、未向中國道歉等。」

7月8日舉行的中國外交部例行記者會上，針對內地網民對安倍晉三遇刺的網絡評論，有記者提問中方立場，外交部發言人趙立堅回應稱，「對於網民的各種評論，我不予置評。」他強調，這一突發事件不應同中日關係關聯起來。

此外，有記者詢問及中方如何評價日本前首相安倍晉三執政時期的對華政策。趙立堅則表示，此前他已對這一突發事件表明中方立場，也注意到安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展作出過貢獻。

中國防彈衣生產大國登熱搜

安倍晉三遇刺消息一出，引發內地輿論熱議。新浪財經指出，受事件影響，A股防彈衣概念股大漲。內媒時代財經指出，中國是世界上最大的防彈衣生產國家，佔世界防彈衣市場份額的70%。相比別國一件800美元的價格，中國防彈衣售價在500美元左右。

據了解，中國做防彈衣的上市公司主要有以下三家：際華集團、皖維高新、泰和新材。其中際華集團是中國最大、歷史最悠久的軍需輕工生產製造企業，也是中國境內唯一的全系列軍需產品供應商。