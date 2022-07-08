安倍晉三遇刺｜原定7月底訪台　台媒稱其為「最友台日本首相」

日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時胸部中槍倒下，被緊急送往醫院，央視稱，他已沒有生命跡象。台媒《三立新聞網》指出，安倍晉三此前傳出將在今年7月底台灣前總統李登輝逝世兩周年之際訪台。不過現在出現變數。



民進黨立委蘇治芬後也稱安倍晉三原規劃7月底要訪台，卻遭逢槍擊事件，她只希望安倍前首相能平安。據了解，安倍晉三曾多次發表挺台言論，台媒稱其為「最友台」日本首相。



《三立新聞網》報道，遠景基金會董事長陳唐山5月受訪時曾言，「安倍鐵定要來，現在就是時間方面沒有辦法敲定，最好是李登輝總統兩週年（逝世）」陳唐山當時稱，安倍將出新書，「我們希望他能夠帶他的書到台灣來簽，內容他一定會提到台日關係。」

《三立新聞網》指出，安倍晉三與台灣朝野政治人物多有私交，安倍晉三在1994年以自民黨青年局成員的身分訪台，初次會面當時的總統李登輝，此後兩人曾多次交流。2010年10月「台北松山-東京羽田機場開航」，安倍晉三搭乘全日空NH1185班機來台，會晤當時的國民黨主席馬英九和民進黨主席蔡英文，以及拜會前總統李登輝。

今年三月安倍晉三和蔡英文視訊。（台灣總統府提供）

2010年，安倍還沒回任首相，成為第一位到李登輝居住的翠山莊拜訪的日本卸任首相，安倍和已故總統李登輝交情深厚。《三立新聞網》分析，安倍晉三因為疫情沒能來台祭拜李前總統，成了他心中最牽掛的事。

安倍晉三曾言「台灣有事就是日本有事」，此外也多次在Twitter上「挺台灣」，被台灣媒體封為「最友台日本首相」，2021年中國大陸暫停進口台灣鳳梨，安倍晉三當時也在推特發文：「今天的點心吃鳳梨，看起來很好吃！」引發台日兩地網民熱議。