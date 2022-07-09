有片｜廣西10歲男童虐打4歲女童3分鐘致骨折　網民：惡魔不分年齡

廣西北海市一名年僅10歲的男童，日前在海城區某口腔醫院內，竟虐打一名年僅4歲的女童長達3分鐘，致對方左前臂骨折。警方通報指，事發於雙方玩耍期間，雙方監護人目前已達成和解。



閉路電視畫面顯示，當時男童和女童共處一室，突然，男童開始施暴，先用是雙手大力拍向女童頸部，再用力掐對方，之後更將她推倒在地上，再用身體壓向對方。女童不斷掙扎，惟男童未有收手，反覆推倒並壓緊她，還不斷掌摑和拍打她頭部，以及騎在其背上，猛扯衣服阻其逃走等。最終，事件在醫院職員進入室內後才告一段落。

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周三（6日），北海公安海城分局通報，指前一日下午4時許，接到報警後，轄區派出所立即開展調查。經查，事發於上周五上午10時許，該女童在海城區某口腔醫院2樓跟10歲男童李某在一房間內玩耍期間，遭打傷致左前臂骨折。目前，雙方監護人已達成和解，警方對李某進行了批評教育，並責令監護人對其加強管教。

事件引發網絡熱議，有人覺得女孩家長應該要告到底，走法律途徑保護女孩，也有人認為要是沒有這段監控，大人就只會以為是小女孩任性，小孩普通的吵鬧，應該重視起來。另外，有人關注到男童的教育問題，「年紀這麼小就做出這樣的事，現在不教育以後還不知道做出什麼來」，亦有輿論直言「惡魔不分年齡大小」。