安倍晉三逝世｜黃安稱蔡英文「想他就去陪他呀」　反遭陸網民痛罵

日本安倍晉三前首相周五（8日）遭槍擊不治，世界多國政要表達震驚與不捨，中國外交機構表示哀悼及慰問，國家主席習近平也已致唁電。在中國互聯網上，有網民對事件表示驚訝及哀悼，不過更有呈現象級的幸災樂禍言論出現，引發外媒關注。

宣揚自己熱愛大陸、反台灣民進黨的台藝人黃安，近年來定居大陸並在微博發表針對各種時事的觀點。他自事發以來發表多篇微博嘲諷逝者，又批評台灣總統蔡英文對安倍遇刺的關心是「狗嘴吐不出象牙」。

在黃安的相關微博下方，清一色是力撐其言論的網民。不過，亦有微博用戶另開帖文批判黃安的言論，並獲數百用戶留言為黃安不齒。



8日中午11時59分，距離安倍被宣布不治還有5個小時，黃安發布微博稱：「安倍掛了！喂，蔡英文，就等你的臉書悼文啦：不捨、吃驚、民主、人權、台日友誼、國人遺憾………廢話連篇快上呀！狗嘴吐不出象牙，我立帖為證，這逼肯定這樣寫。」

他其後又發微博附上蔡英文的祈福帖文截圖，對照自己的預言截圖，並罵蔡「傻逼！」。他又寫道：「想他，就去陪他呀！放心吧，七天後，他就會去找你」、「有沒有精神科的醫生？」

他又發布一則帖文表示「凡是跟中國過不去的，沒有好下場的！ 」，並附上一則中國外交部發言人汪文斌早前針對安倍涉台言論的回應片段。

另一則微博，黃安則寫道：「這是安倍人生的最後一餐，幾個小時後，安倍就被刺了！」他隨後拍攝一段與友人聚餐的片段，片中他喜笑顏開表示「善惡終有報」、「乾杯好日子」。影片中響起了歌曲《好日子》的旋律。

黃安微博下方不少網民一同喝采：「安哥已經開席了啊」、「小英子要哭到漏尿」。還有人發出自己開的宴席，「今晚我家吃這個沒問題吧？開席！ 」。

不過，亦有網民開帖批評黃安是「牆頭草」。「@賣菜大爺M」寫道，「在兩頭輪流罵灣灣和美國，可能這樣來錢更多吧。感覺真要是想養幾條看家護院狗的話，這品種還是要選擇一下。」

另外，認證為「微博原創視頻博主」的「謙卑侯爷」發文表示：「黃安，也就是有幸生活在中國台灣，拿着台灣的護照。就你這言論如果放中國在大陸地區，你對任何一個省的一把手如此攻擊試試？也就台灣慣着你！生而為人，你很遺憾！ ​​​」

帖文獲得2百餘次轉發，下方亦有接近300則網民的留言，不少都是對於黃安人格的批評：

安倍晉三遇刺事件發生後，內地社交平台瀰漫「幸災樂禍」的情緒。繼澎湃新聞駐日記者因流淚而遭網暴後，《鳳凰衛視》駐日多年的記者李淼也因發表多篇哀悼及感念言論，而遭網民批評，但她直言不諱地反駁，並指留言區十分「刺眼」。

鋪天蓋地的冷嘲熱諷言論之外，內地互聯網也有另一面的觀點，但數量和影響幅度的確未及前者。《環球時報》前總編輯胡錫進被海外輿論視為「鷹派」，但他似乎有意中和這樣的氣氛，在微博和Twitter都表達對逝者的同情，卻就激怒了中國網民，更被貼上不愛國的標籤。

值得留意的是，《香港01》訪問的三名在日留學生都表達了對事件的遺憾，且一致認為中國輿論中的嘲諷言論不妥。這一定程度反映中日兩國的人員往來和學術交流，會影響個體對這類事件的看法。雖然其中一名受訪者Ken提到，他們（留學生群體）「只能代表一小部分中國人」。（相關閱讀：安倍遇襲身亡引內地網民狂歡 在日中國留學生：民族主義高漲）