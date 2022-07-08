安倍晉三逝世｜胡錫進表達同情遭網民炮轟　「貓哭耗子，假慈悲」

撰文：孫聖然
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前日本首相安倍晉三遇襲身亡，內地網絡輿論出現一面倒形勢，甚至有不少網民為此「叫好」、「慶賀」，引發廣泛關注。
官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進在微博發文表達同情，卻同樣難逃被網暴遭遇。

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周五（8日），日本媒體報道安倍晉三遭遇槍擊失去生命體徵後，胡錫進12時16分在微博發文對此表示同情，並稱「此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。」

胡錫進又指，「有人可能說我這是『假慈悲』，但作為一名中國老新聞工作者，這就是我在輿論場上堅定的公開態度。而且，我希望能有更多人理解並加入我的這個態度。」

值得注意的是，胡錫進的言論發表後只獲得極少數讚同的聲音，大部分網民都展開「炮轟」：

「我惋惜的是，為啥事情不是發生在昨天」。

「昨天七七事變，他們家族都是軍國主義右翼分子，別貓哭耗子，假慈悲了」。

「首先，他是個人。其次，他是個日本人。再次，他是個極右翼反華分子。最後，他該死，並該慘死。恕我直言」。

「安倍歪曲美化侵華歷史、淡化戰爭責任，參拜靖國神社，嚴重傷害了中國人民的情感，他不尊重中國人民的情感在先，不配得到中國人民的尊重和同情」。

「胡錫進在說些什麼東西，網友們跟安倍晉三有什麼政治糾葛」。

「沒有什麼政治糾葛，我也不是政治界的人，我只是跟反華頭子不共戴天，有國仇」。

「胡這種人看到就氣人。老子愛憎分明，對民族仇人就是要剝其皮食其肉」。

「老胡要是崩了，我也表示同情，並在網上點根蠟燭，這就是我的態度」。

此外，胡錫進亦在Twitter發文對安倍晉三遇襲一事表達同情，並指「我今天在中國社交媒體微博上發帖公開表達了我的同情。這篇帖子在短短一個多小時內就獲得了 86,000 個讚，是中國社交媒體上關於安倍事件的最熱門帖子之一。」

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