安倍晉三逝世｜胡錫進表達同情遭網民炮轟　「貓哭耗子，假慈悲」

前日本首相安倍晉三遇襲身亡，內地網絡輿論出現一面倒形勢，甚至有不少網民為此「叫好」、「慶賀」，引發廣泛關注。

官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進在微博發文表達同情，卻同樣難逃被網暴遭遇。



+ 8

周五（8日），日本媒體報道安倍晉三遭遇槍擊失去生命體徵後，胡錫進12時16分在微博發文對此表示同情，並稱「此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。」

胡錫進又指，「有人可能說我這是『假慈悲』，但作為一名中國老新聞工作者，這就是我在輿論場上堅定的公開態度。而且，我希望能有更多人理解並加入我的這個態度。」

值得注意的是，胡錫進的言論發表後只獲得極少數讚同的聲音，大部分網民都展開「炮轟」：

「我惋惜的是，為啥事情不是發生在昨天」。



「昨天七七事變，他們家族都是軍國主義右翼分子，別貓哭耗子，假慈悲了」。



「首先，他是個人。其次，他是個日本人。再次，他是個極右翼反華分子。最後，他該死，並該慘死。恕我直言」。



「安倍歪曲美化侵華歷史、淡化戰爭責任，參拜靖國神社，嚴重傷害了中國人民的情感，他不尊重中國人民的情感在先，不配得到中國人民的尊重和同情」。



「胡錫進在說些什麼東西，網友們跟安倍晉三有什麼政治糾葛」。



「沒有什麼政治糾葛，我也不是政治界的人，我只是跟反華頭子不共戴天，有國仇」。



「胡這種人看到就氣人。老子愛憎分明，對民族仇人就是要剝其皮食其肉」。



「老胡要是崩了，我也表示同情，並在網上點根蠟燭，這就是我的態度」。



I feel sympathy for Abe. I publicly expressed my sympathy in a post today on Chinese social media Weibo. The post garnered 86,000 likes in just over an hour and is one of the hottest posts about Abe's incident on the Chinese social media. pic.twitter.com/BB7kPGlsau — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 8, 2022

此外，胡錫進亦在Twitter發文對安倍晉三遇襲一事表達同情，並指「我今天在中國社交媒體微博上發帖公開表達了我的同情。這篇帖子在短短一個多小時內就獲得了 86,000 個讚，是中國社交媒體上關於安倍事件的最熱門帖子之一。」