黃安鬆口6年前「不在北京開刀」內幕 網民：暗諷祖國醫療差？
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣59歲資深藝人黃安近年定居北京，2016年因心肌梗塞，搭乘醫療專機返回台灣，進行心臟冠狀動脈繞道手術，粗估花費健保約80萬元（台幣），引起不小爭議。時隔6年，他坦承當初不在大陸接受手術的原因，令不少網友驚呼：「大膽，拐彎說祖國的醫生效率差，病人多」。
黃安在微博發文提到，每次有人問他：「為何不在北京動手術？」自己總是回答：「老子高興在哪兒就在哪兒，不想讓民進黨覺得我好欺負，繳了一輩子健保費，怎麼不讓用？表明詐騙是嗎？」但其實真正的情況是，在北京和睦家醫院等待開刀時，院方告知暫時無法安排醫生，至少要等一個星期，另一間安貞醫院則是沒有病床，要等更久。
相關文章：遭台卡拉OK以「危害國人」為由下架全歌曲 黃安：到底破壞甚麼▼▼▼
+19
黃安自知心臟狀況不容拖延，加上台灣親友剛做完搭橋手術，主治醫生表示能幫他立即開刀，於是乘坐專機連夜回台，5個小時之後就進手術室，甚至醫生還說，再晚幾個鐘頭可能就完蛋了。他強調，除了健保給付的費用外，其餘全是自己出錢，都有按時繳交健保費，也不是沒事就去看醫生，「每一塊錢都是乾乾淨淨的，而你們民進黨呢？連神明都敢騙，你們都地獄團圓吧。」
貼文曝光後，獲得正反兩極的評論，大陸網友一面倒留言力挺，「健健康康的，活到祖國統一的一天」、「安哥有志氣」、「在哪裡繳健保費就要在哪動」。台灣方面則齊聲狂酸，「笑死，台獨教父讓我們知道在大陸是不能生病的」、「什麼大陸病床比台灣少？辱華」、「台灣健保真香，馬上可以醫治」。
台灣疫情｜親陸藝人黃安打科興疫苗：有祖國母親照顧的感覺真好遭台卡拉OK以「危害國人」為由下架全歌曲 黃安：到底破壞甚麼【台灣健保】「黃安」是健保黑洞？台健保署長：赤字在於診療費Netflix宣傳玩出禍 改圖嘲台灣「買不到快測劑」被轟造謠後刪帖台灣同婚合法將滿3周年 官方：6成人認同同婚權 較通過前增兩成台50歲美魔女護士徵婚要求「8千萬身家」 60歲退休醫生：願交往劉德華Audi廿四節氣廣告涉抄襲 原創斥搬字過紙官方下架影片致歉
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】