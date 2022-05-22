黃安鬆口6年前「不在北京開刀」內幕　網民：暗諷祖國醫療差？

台灣59歲資深藝人黃安近年定居北京，2016年因心肌梗塞，搭乘醫療專機返回台灣，進行心臟冠狀動脈繞道手術，粗估花費健保約80萬元（台幣），引起不小爭議。時隔6年，他坦承當初不在大陸接受手術的原因，令不少網友驚呼：「大膽，拐彎說祖國的醫生效率差，病人多」。



黃安在微博發文提到，每次有人問他：「為何不在北京動手術？」自己總是回答：「老子高興在哪兒就在哪兒，不想讓民進黨覺得我好欺負，繳了一輩子健保費，怎麼不讓用？表明詐騙是嗎？」但其實真正的情況是，在北京和睦家醫院等待開刀時，院方告知暫時無法安排醫生，至少要等一個星期，另一間安貞醫院則是沒有病床，要等更久。

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黃安自知心臟狀況不容拖延，加上台灣親友剛做完搭橋手術，主治醫生表示能幫他立即開刀，於是乘坐專機連夜回台，5個小時之後就進手術室，甚至醫生還說，再晚幾個鐘頭可能就完蛋了。他強調，除了健保給付的費用外，其餘全是自己出錢，都有按時繳交健保費，也不是沒事就去看醫生，「每一塊錢都是乾乾淨淨的，而你們民進黨呢？連神明都敢騙，你們都地獄團圓吧。」

貼文曝光後，獲得正反兩極的評論，大陸網友一面倒留言力挺，「健健康康的，活到祖國統一的一天」、「安哥有志氣」、「在哪裡繳健保費就要在哪動」。台灣方面則齊聲狂酸，「笑死，台獨教父讓我們知道在大陸是不能生病的」、「什麼大陸病床比台灣少？辱華」、「台灣健保真香，馬上可以醫治」。

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