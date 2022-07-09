重慶Tesla失控撞人釀2死4傷　肇事司機被警方控制

重慶發生奪命車禍，一輛Tesla私家車在駕駛途中疑似失控撞向行人，致2人死亡、4人受傷。目前，肇事司機已被警方控制，事故正進一步調查處理中。



周五（8日）晚7時許，石柱縣石家鄉石龍村某小區內，一輛私家車在道路上行駛時疑似失控撞向途人。據網傳影片顯示，涉事車輛為一輛黑色Tesla，事故發生在一處開闊「之」字形斜坡，現場至少2人被撞後失去意識倒地，地面有明顯血跡。

有事發地附近居民表示，車禍發生地點人流較密集，當時，有居民吃完晚飯出來散步，路邊有小販賣東西，廣場上有人跳舞。車輛衝破路邊的欄杆，從陡坡處落下，直到撞上廣場周圍的水泥牆才停住。「車上的人看起來無大礙，沒有出現嚴重的受傷情況。事發後，車主曾下車查看。」

周六（9日）上午，石柱土家族自治縣公安局發布通報稱，肇事司機是一名56歲黃姓男子，他駕駛過程中因操作不當，導致車輛失控與路邊行人相撞，致2人死亡、4人受傷。通報續指，警方接報後即時趕赴現場處置，目前，4名傷者正在醫院接受治療，均無生命危險。肇事司機黃某已被警方控制，事故正進一步調查處理中。

而Tesla方面就今次車禍回覆指，目前交警正按照流程處理中，Tesla會全力配合警方的工作。