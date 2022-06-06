台男駕Tesla自稱喪父要求打尖充電　被拒後竟掏汽槍掃射男女

開Tesla（特斯拉）的林姓男子5日在台灣宜蘭某汽車充電站以「爸過世」理由，要正在充電的陳男讓位，陳男未讓被罵，林男還開車尾隨且逼車，在路口停車時隔窗繼續飆罵「讓個位置會怎樣？」「下車看怎樣都可以」，接著竟拉下車窗，朝對方車內狂射BB彈，陳男受傷喊痛，副司機位的女伴嚇到花容失色，兩人就醫報警。



宜蘭警方接獲報案調閱監視器並掌握林姓犯嫌身分通知到案製作筆錄，警方表示，陳姓與林姓犯嫌發生爭執後，陳姓司機自小客離開充電站，林姓犯嫌遂跟車在後且有逼車行為，爭吵過程中林嫌手持BB槍並搖下車窗朝陳姓民眾車內射擊，導致陳姓民眾頭部、手部及背部均有受傷，車門亦遭毀損，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌移送偵辦。

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據了解，陳男上午11時許左右開車到宜蘭市女中路的一處充電站充電時，林男開著Tesla一到現場，就要陳讓出超充位置，陳對他說「快好了」，對方不耐煩飆罵「Ｘ的」並斥對方：「你家人過世，有缺這幾分鐘嗎？」陳姓車主與坐在車內的女伴感到莫名其妙，充完電就離開。

未料，Tesla林姓男子竟然開車追上來，在宜蘭市區女中路與陽明六路口停車時，拉下車窗要繼續飆罵：「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」陳姓男子說，「我有事情呀」，此時副司機座女伴委婉回覆對方，「你好像搞錯什麼重點了吧」。身穿白衣的林男愈說愈氣：「搞錯什麼重點？」怒稱「你們要下車看怎樣都可以啊」，陳姓車主則回「那我們報警」，準備離開；林男一聽，竟然從副司機座的方向拿起一把槍，朝陳男車內狂掃射，陳直呼「好痛」，車上兩人嚇到直呼快報警。

開槍整件事被錄下來，貼在臉書社群，過程超驚恐。據了解，林姓男子的朋友事後解釋，林的父親確實今天上午過世，他為了要趕回花蓮，才在在宜蘭超充站先充電並跟對方發生不愉快，不過林男的行為是不對。

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