Tesla溫州車主認誤踩油門釀禍　因「心有不甘」才捏造煞車失靈

浙江溫州一名Tesla Model 3車主在2020年8月駕駛車輛駛入停車場後與多輛汽車發生碰撞事故，事後他表示事故是因車輛突然加速、自己踩下煞車沒有反應所致。不過經過鑑定，事實與其描述不符，車主被判道歉及賠償5萬元（人民幣．下同），並被駁回上訴。周一（9日）晚上，他發佈公開道歉書，承認是自己錯把油門當煞車，「心有不甘」下才多次捏造煞車失靈一事。



陳姓事主在道歉書中稱，事發當日他本想踩一下煞車，結果踩錯成油門。事後，他心有不甘，遂開始在抖音、微博上、電台、電視台採訪中持續捏造「Tesla自動加速煞車失靈」、「珍愛生命遠離Tesla」等內容，以侮辱和詆毀Tesla公司和汽車。而事後，Tesla工作人員曾多次與其聯絡，希望他能夠向公眾說明事故真實情況，但他未予理會。

他又透露，期間上海曾有及封姓車主聯繫他，經介紹下，某平台給他安排有專門律師，並且承包所有費用。另有河南車主張女士和天津車主韓先生和他聯繫，張女士還邀請他一起寫聯名書集體訴訟，但被他回絕。他在書中表示，已經認識到了自己的錯誤，為此向Tesla和網民道歉，「不要被自己的私心和他人的蠱惑而蒙蔽了雙眼」。

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事故發生於2020年8月12日晚，當時該Tesla Model 3突然連續撞向多車才停下來，最終導致十多架汽車受損，需賠償逾40萬元給被撞車主。同時，車主本人亦經7小時、輸血近5000毫升才搶救成功。他聲稱，手術中被截掉了30厘米的小腸、腰椎裂掉，醫學鑑定為九級傷殘，已失去工作能力。