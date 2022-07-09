疫情｜增4宗陽性感染者　海口市實施7天臨時管控措施

鑑於疫情發展，海南海口周六（9日）宣布，全市自當日晚6時起，實行7天臨時性管控措施，公眾娛樂休閒等場所暫停營業。



當局指，公眾娛樂休閒場所，包括KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等；人員聚集經營性場所，包括健身房、體育館、瑜伽館和各類中介機構等；以及包括室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等在內的公共文化活動場所，要暫停營業1周。監所、福利院、養老機構等特殊場所實行封閉管理。

當局要求，非必要不舉辦群體性活動，控制人員聚集，1周內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓。黨政機關、企事業單位、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所要嚴格落實掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

根據疫情防控區域管控需要，海口世紀大橋進行臨時管控，海甸島的車輛只進不出。（視覺中國）

周六（10日）零時起，離島旅客需出示健康碼、行程卡，體溫檢測正常並持有48小時內一次核酸陰性證明，才能辦理登機、登船等離島手續。

當局表示，由於Omicron變異株傳染性更強，傳播速度更快，有一些感染者沒有症狀或症狀不典型，因此傳播過程中也更為隱匿。採取臨時性管控措施是為了儘可能讓社會靜下來，降低社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。暫時的「靜」是為了儘快「動」，儘快讓市民朋友安心、放心的「動」。

據了解，海口7月9日新增4宗新冠肺炎陽性感染者，均為廣州市前一日報告的核酸檢測陽性人員的密切接觸者，當局已將感染者轉至定點醫院。