網傳會刪除用戶本地文件　金山軟件旗下WPS：說法純屬誤導

近日有內地網民稱，金山軟件的辦公軟件WPS會刪除用戶本地文件（儲存在用戶硬盤的文件），WPS官方11日（周一）回應稱，「近期一位用戶分享的在線文檔鏈接，涉嫌違規，我們依法禁止了他人訪問該鏈接。此事被訛傳為WPS刪除用戶本地文件。關於刪除用戶本地文件的說法純屬誤導」。



據內媒《封面新聞》報道，近日有內地網民聲稱，WPS似乎帶有某種敏感詞「和諧」功能，被探測出來後，不單儲存在雲盤上的文件會被刪除，就連本地文件也會被刪除。

隨後，WPS客戶服務解釋稱，已注意到這個情況，技術部門正在核實和處理。正常情況下，後台是不會操作用戶的本地文件的。

該消息隨即在微博上引發關注，並登上熱搜第一。不少網友對此感到擔心，「有點恐慌每天在幹甚麼，都在被人監控」；也有網友質疑「在本地保存的文件，有甚麼權利去刪除或者鎖定」。

對此，WPS發聲明回應稱，該事件為近期一位用戶分享的在線文檔鏈接，涉嫌違規，WPS依法禁止了他人訪問該鏈接。此事被訛傳為WPS刪除用戶本地文件。

WPS同時在聲明中表示，WPS始終把用戶體驗和保護用戶私隱放在第一位，關於刪除用戶本地文件的說法純屬誤導，將保留通過法律途徑維護合法利益的權利。