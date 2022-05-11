北京公司曝WFH須每5分鐘抓拍人臉不夠89次算曠工　員工不敢上廁所

疫情下居家辦公（WFH）成為常態，提供職業培訓的教育機構「尚德」近日卻被曝要求北京朝陽全區WFH的員工連夜安裝電腦監控軟件，且須每5分鐘自動截屏，每天截屏不夠89次就算曠工，引發爭議，更指這導致員工工作期間不敢去廁所。尚德機構相關工作人員回應時僅表示，還需待公司內部溝通後再作回覆。



據爆料者稱，公司規定每5分鐘就抓拍一次人臉，員工一旦有幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，即使領導和HR也沒有情講，由於太緊張，導致員工工作期間因擔心無法被抓拍到而不敢上廁所。微博同樣有博主就事件發文，並透露涉事軟件僅支持windows系統，與蘋果電腦並不兼容，使用蘋果電腦的員工還需要安裝虛擬機，方便公司監控。

另有網民指出，涉事公司在業內口碑已經不能再差了，「總結就是員工都是辦公機器，毫無人文關懷」。據指，公司之前就傳出過要求每天平均工時達到11小時的離譜要求，逼得員工都硬留在公司打卡；也有完全無視員工高燒，在看病期間仍然對其發出各種工作電話、語音等。「這能幹出這事兒不稀奇，居家辦公了看的不是員工產出，而是「員工坐在電腦前」的時間，感覺有點離譜的笨笨。」

對此，尚德機構相關工作人員未正面回應網民所指是否屬實，只表示目前公司內部正在溝通，還需溝通後再做回覆。

據悉，尚德機構於2003年成立，業務包括向學員提供學歷提升、職業資格認證、技能培訓等一系列與職業相關的就業服務。2018年3月，尚德機構向美國證券交易委員會遞交上市申請，隨後成功上市，被外界稱為中國赴美上市市值最大的教育公司。