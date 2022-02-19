內地「員工監控」成生意　350元即可干預聊天、了解跳槽風險等

據內媒「中新經緯」周五（18日）報道，「員工監控」在內地已然成為一門生意，有服務商表示只用每台電腦350元（人民幣．下同）的價格，其程式就可神不知鬼不覺下監控員工使用網絡的情況，如瀏覽、聊天記錄等，甚至實時監視屏幕、分析員工離職風險等。對此有律師表示，如員工對監控一事並不知情，可能使私隱權遭受侵害。



上周，有網民在微博公開一款員工行為監測系統，表示有了系統便可以提前知道員工是否有意跳槽。而該系統頁面與A股上市公司深信服科技股份有限公司2017年開發的「深信服行為感知系統BA」產品介紹頁面相同。不過，目前在深信服官網已檢索不到產品介紹與宣傳案例。一名客服周三（16日）對此表示，深信服從來沒有監測並預知員工離職傾向的服務，深信服董秘辦一位工作人員則在周五表示，不清楚行為感知系統是否已暫停使用，暫不做評論。

天眼查App顯示，深信服於2018年3月公開申請名為「一種離職傾向分析方法、裝置、設備及存儲介質」的專利，其透過監測員工的上網行為等方法對員工離職作出分析。報道引述深信服董秘蔣文光指，工作效率分析、離職傾向分析都屬產品功能；另有深信服業務人員介紹，系統不需要在員工電腦安裝程式，只是通過內網實現。

報道又提到，出售員工監控系統已成為一門生意，例如據終端安全管理系統「網管家」的銷售人員透露，其軟件只需安裝在員工電腦上，就可監控員工上網情況，包括瀏覽、聊天記錄以及實時屏幕監視等，管理員甚至可直接介入，干預員工的聊天內容，並屏蔽「不當言論」，且其是透明運行模式，員工沒辦法通過自己發現。

據報軟件監控員工的現象在內地非常普遍。（中新經緯）

該程式同樣可通過軟件自帶的算法，分析出員工的離職傾向，並分為高危、疑似、可疑三個等級，例如員工在上網時有投遞簡歷、申請職位等行為，便會被系統判定為高危，若只是多次訪問招聘網站，就是疑似。收費方面，上述工作人員表示，每安裝在一台電腦上收費350元，五台起售，而各功能模塊可以分開購入，每個模塊50元，三個起購。

​一名人力資源管理人士表示，以軟件監控員工的現象在國內，尤其是在互聯網科技公司中非常普遍，這類軟件已經存在十多年，起初只是用於流量保護，防止員工辦公期間看片或聽歌，後來多用於保護公司機密，直到現在又增加了員工離職傾向統計這類內容。

中銀律師事務所高級合夥人楊保全則表示，公司有必要、有義務事先告知員工，並且最好是書面告知其使用軟件監控一事，如果員工對於公司安裝監控軟件並不知情，使用辦公電腦或網絡處理、傳輸涉及個人私隱的信息，可能使私隱權受到侵害。