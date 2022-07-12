封城訊號？上海倡民眾做好14天物資儲備引憂慮　居委會：有備無患

經歷了兩個多月的封閉管控，上海曾於6月25日宣布打贏大上海保衛戰。惟近日上海的新增感染個案有增加趨勢，當地兩個居委會周一（11日）發布倡議書，提醒有條件的居民在家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，引發居民對於再次「封城」的恐慌。



上海倡議民眾做好14天物資儲備，引發再次「封城」憂慮。（新華社）

上海市衛健委周二（12日）通報，上海7月11日新增5宗新冠肺炎本土確診以及54宗本土無症狀感染者，其中大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中4宗住在普陀區、7宗住在虹口區。

據《健康時報》報道，鑑於疫情發展，普陀區及虹口區的兩個居委會分別發布倡議書，提醒居民準備14天的食品和醫藥儲備，有備無患。

對此，普陀區新湖明珠城居委會工作人員回應指，「倡議書是真的，我們的考慮主要基於兩方面原因：一方面，現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。」

7月11日，2022年上海中考開考。早前有網傳消息指上海在中考後會大規模封控。（新華社）

虹口區廣靈居委會工作人員亦表示，這樣倡議主要是為了提醒居民有備無患。「現在密接也要封樓，只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾，所以我們覺得這種情況跟大家友情提示一下。」

不過，不少民眾都認為上述倡議書的發布，是提醒居民做好隔離的準備，引發了一定程度的恐慌與擔憂。早前還有網傳消息指上海再中考後會大規模封控，但「上海發佈」回應稱，「沒有這回事，這就是謠言！」