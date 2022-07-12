上海男童騎平衡車做核酸被拒　持刀與志願者爭執揚言：必須砍死他

上海有男童騎平衡車做核酸檢測時，被志願者勸阻後情緒激動，於是手持菜刀與志願者爭執，更揚言「我必須要砍死他」。



網傳消息指，一名年約10歲的男童騎平衡車做核酸檢測，由於他既不肯落車，又不肯蹲下一直晃來晃去，防疫人員只能勉為其難為他採樣，並讓男童下次不要再騎平衡車做檢測，若因此捅傷了，防疫人員不會負責。

結果，男童翌日依舊騎着平衡車做檢測，防疫人員見他屢勸不聽，便拒絕為他採樣，未料男童跑回家取走菜刀，再返回現場與志願者及在場人士爭執。

網傳影片顯示，男童站在平衡車上，手持菜刀一直叫嚷，背景聲傳出一把女性聲音叫道「好了好了，不要吵了」；其後畫面一轉，只見男童被兩名身穿防護服的人員壓下，此時男童情緒激動開始尖叫，並揚言「我今天必須砍死你，沒有人能阻止我！我必須砍死他、我必須砍死他」。

男童一度站起身，並指着面前防疫人員破口大罵，一名疑似是家屬的男子則在旁拉着男童左手；男童扯下自己的口罩後，再揮拳打向一名迎面走來的白衣男子，並叫喊「我砍死你，我砍死你」。男童隨即被壓在地上，並向着白衣男子叫道「我就打你，你個垃圾人」。

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隨後，激動不已的男童被數位居民制止，由家長陪同騎平衡車回家，現場無人員受傷。屬地警方已約談家長，責成加強監護。

周日（10日），上海市閔行區顓橋鎮人民政府通報，事發於7月9日下午6時許，都市路一小區內，一名未成年人因在核酸檢測時騎平衡車被志願者勸阻而情緒激動，持刀與志願者發生爭執，後被居民制止，由家長帶回，現場無人員受傷。屬地警方已約談家長，責成加強監護。​​​

網民睇法：

全家的寵溺毀了孩子



如果不是精神上的問題，家裡慣出來的概率較大吧，脾氣這麼大



如果有病真的早點治療，歇斯底里的太狂躁了。



這小孩也會在學校欺負同學和老師吧？



這孩子的反應讓人好窒息啊…好可怕



其實未成年人保護法早就該修改了，下調年齡標準

