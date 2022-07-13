男子酷暑下工作得「熱射病」昏迷！佛山推穿戴式冷氣3min降溫16°C

7月，成都連續多日的高溫橙色預警信號，重慶更有博物館直接被高溫烤化，屋頂大面積剝落。四川大學華西醫院稱，7月10日醫院連續收治了三名熱射病轉診病人，其中一人因器官衰竭不幸去世。



針對在酷熱天氣也須在外工作的工人、志願者，廣東佛山推出號稱全球首款的穿戴式空調，3分鐘可降溫16°C，目前已批量生產並外銷日本。



內媒《紅星新聞》報道， 四川大學華西醫院急診科副主任余海放表示，7月10日下午1 點、2點和晚上7點，陸續送來了3個熱射病患者。他表示，同一天接診多名熱射病患者的情況，過往在華西醫院急診科也不多見。

其中一位病情嚴重的患者發病後數小時就發生了多臟器衰竭、消化道等全身多部位出血等危急情況，轉院至華西醫院後很快出現呼吸心跳驟停，雖經過全力搶救，最終仍因病情危重不幸去世。

高溫下須在戶外工作的農民工是熱射病的高危人群。（農民日報）

余海放表示，其餘兩名患者目前仍在重症監護室搶救，因均出現了明顯的凝血功能障礙、肝髒等多髒器衰竭，正在接受持續的床旁血液淨化、保肝、抗感染等治療。此前河南省一名工人，在攝氏40度高溫下戶外工作兩小時後被昏迷。經檢查發現他體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，最後診斷為「熱射病」。

《中國新聞網》報道，許多人誤以為熱射病等同於一般中暑，「輕視」它的嚴重性。熱射病與一班中暑的區別在於意識是否喪失或正在喪失，熱射病患者會伴有意識喪失、抽搐等症狀。如果不及時治療熱射病，患者的神經系統、呼吸系統、肝腎系統都會相繼損傷，多器官衰竭通常是熱射病致死原因。



《元氣網》則稱，熱射病死亡率非常高，可達40%至50%，50歲以上的人死亡率甚至達到70%左右。一般輕度中暑體溫超過38°C，伴隨面紅、出汗、皮膚灼熱、嘔吐等症狀；但熱射病和一般中暑的分別為，體溫快速升高（高達40攝氏度以上）、無出汗，甚至昏迷休克。

廣東佛山推「穿戴式空調」為志願者、戶外工作者降溫

針對酷暑下還需工作的核酸採樣人員、工人等戶外工作者，廣東佛山有企業稱推出全球首款穿戴式空調，可將空調背在身上，開機3分鐘，溫度就可以迅速降到16攝氏度。不過根據查證，Sony等企業早前曾推出過穿戴式冷氣機，主打5分鐘可降溫13攝氏度，但也曾引發是「神奇產品還是廢物」的討論。

綜合媒體報道，廣東佛山推出的穿戴式空調全稱為「微型直流壓縮機穿戴式特種空調」，由主機、液冷服、腰包、電池組成，主機重量2850克，壓縮機約485克。目前已經批量生產，今年產能可達到20萬套。

據了解，產品目前推出兩個版本，售價是8,888元、12888元（人民幣．下同）。兩版差異在於一版將材質換為石墨烯背心，配備多一顆電池，可使用藍芽實現無線操作，整體重量更輕500g。而未來如何使穿戴式空調更輕、電池續航力更久是研發的關鍵。

該企業表示，未來將研發使該微型直流壓縮機穿戴式空調重量輕至1800克左右，體積減少50%，電池續航6小時。目前這款穿戴式空調產品已試銷往日本，應用於醫療行業、電力公司、地勤等高溫作業場景。