疫情｜內地增261宗本土感染　甘肅蘭州所有小區實施封閉管理

國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增261宗本土感染，包括57宗確診病例及204宗無症狀感染。



消息指，內地新增98宗確診病例，其中57宗為本土確診個案，包括廣東16宗，甘肅8宗，安徽7宗，上海、江蘇、山東各5宗，內蒙古4宗，河南、海南各3宗，江西1宗；其餘41宗為境外輸入病例。

同日，內地新增240宗無症狀感染，其中204宗為本土感染，包括甘肅61宗，上海50宗，山東33宗，河南22宗，江蘇14宗，廣東、海南各6宗，江西4宗，安徽、廣西各3宗，福建2宗；其餘36宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1082宗，累計報告確診病例226909宗，5226人病亡。

甘肅蘭州：所有小區封閉管理，多地調整風險等級

今日（13日）凌晨，蘭州市宣布，全市的黨政機關、企事業單位、社會組織等實行週末彈性工作模式，保持正常運轉；低風險區小區實行封閉式管理，小區只保留一個出入口，實行24小時值班值守，外來人員一律禁止進入小區；嚴格執行出入證管理制度，購買生活物資憑出入證每天每戶只能外出1次。

市內各類娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所一律暫停營業；餐廳禁止堂食，市民僅可通過到店自取、網絡或電話等外賣訂餐。全市人員非必要不離開蘭州，確需離要離開者必須落實「一掃三查」、24小時核酸檢測陰性證明、所在單位（學校）證明或居住地所屬社區證明。

廣東珠海：本輪疫情涉及幼兒園，續發病例可能性極大

昨日，珠海市疾病預防控制中心黨委書記梅文華介紹，目前珠海3宗新冠確診病例均為同一幼兒園同班的工作人員。由於疫情關聯到在園幼兒及教職工，個案活動涉及場所多，且人員密集，經綜合研判，後續出現續發病例的可能性極大。

目前，3名患者均已收入中大五院隔離治療，經專家會診，診斷為輕症。