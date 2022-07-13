麥當勞員工將掉地麵包放回貨架惹議　網民：常有的事這次剛好看到

撰文：林芷瑩
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有網民反映，廣州白雲區一間麥當勞的員工將跌落地的麵包放回貨架，衛生情況令人憂慮。
麥當勞今日（12日）就事件致歉，並稱涉事員工的行為不符合麥當勞的操作規範，已對該名員工停班處理，並要求涉事門店停止對外服務。

事發於周日（10日），拍片者表示，當日在麥當勞取餐時，突然聽到一聲巨響，隨後見到一大筐麵包跌落地上，當時店內其他等候取餐的顧客都注意到，但該名員工直接將地上的麵包撿起後，重新擺回貨架，「貨架就是直接出貨的，包裝打包給外賣或者是給當時在排隊取餐的人，它那個地方都是食品來着」。

麥當勞今日在官方微博上發文致歉，表示涉事員工的行為不符合麥當勞的操作規範；收到顧客反映後，涉事門店翻查閉路電視紀錄，並對該名員工停班處理。麥當勞昨日（11日）上午已要求涉事門店停止對外服務，再次培訓和校準所有店內員工，提升食品安全意識。

網民睇法：

想一下，他們去完廁所踩了一腳尿回來

在麥當勞打工過，標準是很高的，可惜操作的都是靠人為。而且每家加盟店都在追求利益最大化，不能用的繼續用，懂了吧～

常有的事，只是剛好這次被看到

人家為了賺錢的，沒辦法，基本上很多店都這樣，所以外面的東西少吃

其實這種情況，應該不止麥當勞。

食物掉地上了，我選擇不扔可以，你替我選擇不扔不行

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