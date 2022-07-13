內地放寬進口檢疫　低風險區非冷鏈物品毋須核酸檢測及消毒

昨日（12日），內地宣布低風險的進口非冷鏈物品（運輸溫度10°C以上），不再實施新冠病毒核酸檢測和預防性消毒。



國務院聯防聯控機制綜合組《關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知》指出，最新研究結果顯示，常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，1天內全部失活。

《通知》指出，進口非冷鏈物品被污染風險分為高、低兩個風險，其中被判定為低風險的包括來自新冠疫情低風險國家（地區）的進口非冷鏈物品；所有大宗散裝貨物，包括煤炭、礦石、化工原料、糧食、飼料、牧草、原木等進口非冷鏈物品；裝載入境物品的航空器、船舶、列車、汽車自離開啟運口岸起超過24小時的進口非冷鏈物品；裝卸時不與裝卸人員接觸的進口非冷鏈物品；已實施預防性消毒的進口非冷鏈物品。

不屬於以上任一情形，或無法判定風險等級的進口非冷鏈物品，按照「從嚴」原則判定為高風險。

《通知》指，判定為高風險的進口非冷鏈物品，需按照相關規定的分工和流程實施預防性消毒；各地不再對進口非冷鏈物品進行新冠病毒核酸檢測；對於被判定為低風險的進口非冷鏈物品，不再實施核酸檢測和預防性消毒。

對於危險化學品、活動物、飼料、飼料添加劑、水果、蔬菜、精密儀器等無外包裝或外包裝易造成消毒液體滲透污染的物品，不實施核酸檢測和預防性消毒，由地方聯防聯控機制視情以適當方式處置。