內地爛尾樓業主集體「停貸斷供」　胡錫進：方式極端但迫不得已

內地多個城市樓盤爛尾導致業主「停貸斷供」，引發廣泛關注。官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進13日（周三）在微博發表評論文章稱，這些爛尾樓盤業主的呼聲應該被聽到，各地政府有必要採取措施促使爛尾樓盤重新活起來，這是解決問題的根本。他又建議不要用普通維穩的思維對待這件事情。



近期爛尾盤業主強制停貸告知書部分截圖。（鳳凰網）

胡錫進的文章稱，業主集體停止還貸，方式雖看上去極端，但他們冒徵信污點風險這樣做，也是迫不得已。從動機看，他們不是真的想賴帳，也沒有毀掉購樓合同的意思，他們還是想讓爛尾樓盤活起來，最終拿到簽約購買的房產，所以他們都在停止還貸的聲明中給出了繼續還貸的條件。

文章又指，個體業主是最弱勢的群體，也是最無辜的，公共力量應當對他們給與保護。用徵信污點等做槓桿壓置業者繼續單方面承受損失，不會起作用，在道義上也說不過去。

文章稱，爛尾樓盤的出現如果是個別的，是房地產公司經營不善和違規挪用資金以及監管不到位的問題，如果這種事情多了，那就是經濟秩序出了問題。國家既要對市場行為的合規性加強監管，更要對系統性風險高度防範，這應該是爛尾樓盤業主們捅破了問題之後政府方面的用力方向。

文章最後稱，河南村鎮銀行爆雷，一些爛尾樓盤爆雷，他們彼此都是孤立的。但是這種事情如果多起來，就會形成體系性風險效應，值得高度警覺。