婚房爛尾600日還要月供4千　天津業主不敢告訴家人：只想趕緊收樓

天津市的趙女士2018年於寶坻區京津新城的聖景豪庭小區購買了一套房子作為婚房，詎料其陷入爛尾600天，至近日仍舊沒有人施工。收樓遙遙無期之餘，每個月趙女士還要承擔4000多元（人民幣．下同）的月供，令正在租房住且已有孩子的她經濟壓力巨大，甚至不敢告訴家人。



通過人才引進來到天津的趙女士當年需要買個房子落戶，遂以每平方米9250元的購買了屬於海棠雅著項目東區的聖景豪庭的一套房子。起初，開發商承諾的交房日期是2020年10月30日，但至今過了600天了，她仍未能收樓。

她表示，一開始開發商解釋是疫情原因所以延期交房，她也還能理解，可是到了去年10月，他們發現工地停工了，後來售樓處也已沒有人，至今也沒有復工跡象。她氣憤地稱，開發商似乎在表演給他們看，有時業主提出去工地看看，他們就會叫幾個人去意思一下，表示還有人在施工。

現時，每月的月供就佔去趙女士一家一半的家庭收入，且還有出生不久的孩子要照顧。趙女士表示，自己掏空了6個錢包買了房子，如今也沒有辦法再買其他房子了，現時只想趕緊收房。

然而，涉事的天津金河灣置業有限公司情況並不樂觀，啟信寶顯示，其法定代表人張耀嶺已是限制高消費人員，同時該公司存在355條失信被執行人信息，原因是「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」，大部份涉及和業主相關的逾期交房利息糾紛。而佔金河灣85%股份的實地地產集團有限公司，在全國多地皆有項目陷入了停工狀態，如今年3月，有業主表示株洲市實地地產薔薇熙岸經已停工1年，遲遲不復工復產，理由是「開發商拖欠施工單位工程款，導致項目建設停工」。

官方最新回應。（寶坻區信訪辦公室）

而對於聖景豪庭的情況，寶坻區信訪辦公室曾將停工原因歸咎於疫情，並提到項目外省市工人較多，返津復工成本較高，故未全面復工。在6月8日最近的一次回應中，寶坻區信訪辦表示，區住建委與京津新城管委會、項目方與海棠雅著項目部於4月再次召開復工復產專題推動會，期間項目方提交了開工計劃與資金分配表，經多方協調，會議決定由區住建委向市住建委申請解封海棠雅著項目900萬元監管資金作為項目方復工前期準備資金，爭取早日交房。