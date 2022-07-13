河南村鎮銀行｜路透：抗議者遭當局威脅丟工作　更有人被指控間諜

河南村鎮銀行爆雷，多達40萬儲戶受害，400億人民幣存款無法提取，儲戶欲赴河南取款，卻被當局捏造防疫「假紅碼」限制行動，10日發起維權抗爭，又遭身著白衣的不明人士圍攻。

事情延燒後，當地官方11日宣布分批墊付方案止血，存款5萬元以下先行墊付，企圖安撫民心。不過，路透社報道稱，地方當局對抗議者進行騷擾，有人被威脅會丟工作，還有人因與外媒談話而被指控是「間諜」。



《路透社》報道稱，一名耿姓女子10日在維權行動中遭公安暴力驅散，前胸後背被踢傷，事後卻持續遭到騷擾。她透露，周二早上被大聲敲門吵醒，對方男子聲稱她的公寓漏水，她告訴那些人，如果他們闖入，她就要跳窗，之後她躲在房間3小時，最後從另一個樓梯間離開，當時發現有2個不認識的黑衣男就站在公寓外。耿女說，許多儲戶也遭騷擾，「他們想抹掉我們的手機訊息，想拿走影片和證據」。

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其他人也透露，自己和家人接連被警察、官員和僱主施壓，要求他們不要抗議，否則會面臨失業。一名陳姓儲戶說，他因與外媒談話而被指控為間諜，「村支書會去你家，說你在鬧事。」

另一名幫儲戶建立微信群組的男子表示，當局指控他非法集會，造成他巨大痛苦，對方接連騷擾他生病的母親、妻子，甚至去了學校找他的小孩，要他關閉群組。

報道刊載的截圖顯示，一名在政府財政部門工作的人參加抗議活動曝光後，被迫辭職。其他人也說，當他們前往抗議時，警察、防疫人員和其他人多次打電話，要求見面，如果他們拒絕，就整天被電話糾纏。其中兩人說，在被警方拘留後，已被要求簽署不再抗議的保證書。