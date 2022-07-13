賀錦麗太平洋島國論壇演說　兩中國武官混入記者席遭趕離

撰文：許祺安
出版：更新：

美國副總統賀錦麗周三（13日）以視像方式，在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）發表演說，在斐濟會場有不少媒體到場旁聽，不過，有外媒記者發現兩名疑似中國駐外武官的男子混雜其中後報警，隨後兩名男子被斐濟警方帶離現場。

賀錦麗以視像方式，在太平洋島國論壇發表演說。（Twitter@FijiPM）

據英國《衛報》報道，兩名男子當時在記者席就坐，參加論壇的一場漁業機構會議，賀錦麗在會上宣布了美國加強區域參與相關措施。雖然兩名男子與記者坐在一起，但其中一人被為《衛報》採訪的斐濟記者Lice Movono認出是中國大使館官員。

Lice Movono表示，認出對方是因之前已至少接觸過3次，包括早前國務委員兼外長王毅出訪斐濟期間，該男子就是現場驅趕記者出活動現場的人。

因此，Lice Movono上前詢問該男子，「是否以中國大使館官員還是中國媒體記者身份出席會議」，但男子卻搖頭示意自己並不懂英語。Lice Movono隨後報警，警方接報到場後將兩名男子帶離現場。

兩名中國駐外武官在現場記者席就坐。（Twitter@ErykBagshaw）

《衛報》其後引述外交消息人士確認，涉事的兩名男子是來自中國的武官及副武官，任職於中國駐斐濟大使館。

報道又指，中國並非太平洋島國論壇成員，但與美國一樣是夥伴國。夥伴國通常會被邀請參加論壇後的對話會議，也可以在對話中發表演說，但今年的對話會議將不會在論壇期間舉行，以給太平洋島國一些喘息空間，暫時避開沉重的地緣政治壓力。

報道認為，中國計劃在對話中重新提出上月遭到10個太平洋島國拒絕接受的全面性經濟與安全協議更新版。然而，賀錦麗受邀以視像方式參加論壇，中國卻未獲類似待遇，這被視為美國的巨大成功和對中國的打擊。

當地時間5月30日，斐濟總統卡托尼韋雷（右）在蘇瓦總統府會見正在訪斐的國務委員兼外長王毅。（新華社）
安倍晉三逝世｜中國外交部副部長馬朝旭赴日本駐華使館弔唁解放軍機越中線民進黨譴責　台外交部籲中共牢記「不會欺負他人」北京駁台海「國際水域」　針對美國艦砲外交撐腰台獨︱專家有話說
賀錦麗
中國外交
王毅
你可能感興趣