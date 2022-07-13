賀錦麗太平洋島國論壇演說　兩中國武官混入記者席遭趕離

美國副總統賀錦麗周三（13日）以視像方式，在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）發表演說，在斐濟會場有不少媒體到場旁聽，不過，有外媒記者發現兩名疑似中國駐外武官的男子混雜其中後報警，隨後兩名男子被斐濟警方帶離現場。



賀錦麗以視像方式，在太平洋島國論壇發表演說。（Twitter@FijiPM）

據英國《衛報》報道，兩名男子當時在記者席就坐，參加論壇的一場漁業機構會議，賀錦麗在會上宣布了美國加強區域參與相關措施。雖然兩名男子與記者坐在一起，但其中一人被為《衛報》採訪的斐濟記者Lice Movono認出是中國大使館官員。

Lice Movono表示，認出對方是因之前已至少接觸過3次，包括早前國務委員兼外長王毅出訪斐濟期間，該男子就是現場驅趕記者出活動現場的人。

因此，Lice Movono上前詢問該男子，「是否以中國大使館官員還是中國媒體記者身份出席會議」，但男子卻搖頭示意自己並不懂英語。Lice Movono隨後報警，警方接報到場後將兩名男子帶離現場。

兩名中國駐外武官在現場記者席就坐。（Twitter@ErykBagshaw）

《衛報》其後引述外交消息人士確認，涉事的兩名男子是來自中國的武官及副武官，任職於中國駐斐濟大使館。

報道又指，中國並非太平洋島國論壇成員，但與美國一樣是夥伴國。夥伴國通常會被邀請參加論壇後的對話會議，也可以在對話中發表演說，但今年的對話會議將不會在論壇期間舉行，以給太平洋島國一些喘息空間，暫時避開沉重的地緣政治壓力。

報道認為，中國計劃在對話中重新提出上月遭到10個太平洋島國拒絕接受的全面性經濟與安全協議更新版。然而，賀錦麗受邀以視像方式參加論壇，中國卻未獲類似待遇，這被視為美國的巨大成功和對中國的打擊。