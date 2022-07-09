解放軍機越中線民進黨譴責　台外交部籲中共牢記「不會欺負他人」

解放軍空軍軍機昨日（8日）越過台灣海峽中線，台灣外交部嚴正回應，並呼籲大陸當局應該牢牢記住其領導人的公開聲明，不欺負他人。今日（9日），執政民進黨亦予以強烈譴責，指中共當局一再對台軍事滋擾，衝擊兩岸關係，更嚴重破壞區域安全秩序，要求其立即停止不負責任的挑釁行徑。



台國防部昨日下午發表聲明指出，解放軍空軍軍機上午越過海峽中線進入空域，被台軍強勢驅離，但未公布機型、數量、航跡。晚上，當局再發表聲明表示，有9架解放軍軍機進入西南空域，不包含跨越海峽中線的軍機航跡，根據官網發布的西南空域空情動態，涉及1架次「運8」遠干機、1架次「運8」技偵機、4架次「殲16」戰機、2架次「殲10」戰機及1架次「殲11」戰機。

9架解放軍軍機昨進入西南空域，包含「運8」遠干機（圖）。（台國防部）

台外交部同日發表聲明，指在G20於印尼峇里島召開之際，且美中兩國外交部長即將會面，各方正尋求印太區域和平穩定方案的重要時刻，解放軍軍機越過海峽中線，對台灣造成嚴重軍事威脅。外交部對在美中外長談判前施加軍事壓力，加大對台軍事威脅力道，破壞區域和平穩定予以強烈譴責。

台外交部又呼籲，大陸當局應該牢牢記住其國家領導人的公開聲明：「要堅持對話而不對抗、包容而不排他。中國過去沒有，今後也不會欺負他人，不會稱王稱霸。」台外交部最後指出，大陸當局以武力威脅台灣，違背了其國家領導人的宣示，這種言行相悖的行徑，不僅在國際社會不得人心，也只會讓台灣人民唾棄。

今日，民進黨發布新聞稿表示，在兩岸關係上，台灣始終採取不挑釁、不屈服的態度，並獲得民眾和國際社會的支持。然而，中共軍事擾台次數與規模卻是變本加厲，不僅顯示中共當局從未放棄對台野心，也在在證明製造兩岸緊張、破壞國際規則與現狀的罪魁禍首就是中共本身。

民進黨強調，台灣不會從事軍事對抗，非常希望能與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但若台灣任何一寸主權與民主自由的生活方式遭受威脅，台灣有堅定自我防衛的決心與能力，也必將竭盡全力捍衛自己。該黨正告中共當局，任何文攻武嚇手段，都無法驅使台灣向極權主義低頭，切勿誤判情勢、試圖破壞區域和平穩定現狀；同時也呼籲朝野不分黨派，此刻應該一致對外、共同譴責中共粗暴行為，與全民一起捍衛國家主權與安全。