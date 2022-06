北京駁台海「國際水域」　針對美國艦砲外交撐腰台獨︱專家有話說

中國外交部發言人汪文斌6月13日回答彭博社記者提問時,正式且明確宣示中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權,並否定美國聲稱台灣海峽是「國際水域」的說法,掀起台灣海峽新一輪的法理與政治論戰。台灣專家張競接受《香港01》訪問指出,這是北京對美國「艦砲外交」予以駁斥和譴責,合情合理。



對於中國大陸外交部的強勢宣示,台灣民進黨政府率先反應,台外交部新聞稿指出,台灣海峽是國際水域,屬於台灣領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則,理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益;隨後陸委會亦依循此論調做出表態。據路透社6月15日報道,美國政府改口提出「國際水道」(international waterway)一詞,以此反駁中方指稱「國際水域」(international waters)並無國際法基礎。

台灣「中華戰略學會」研究員張競批評,為什麼沒有其他國家呼應美國的說法?正是因為美國在全世界到處挑戰各國,誰會願意在這個問題上「選邊站」、跟美國站在一起呢?(張鈞凱攝)

美艦通過台海的「艦砲外交」

北京對台灣海峽做出明確法理宣示的用意,台灣「中華戰略學會」研究員張競對《香港01》記者解讀,台灣海峽中間沒有「公海」(high seas),無論兩岸是否同屬一個國家,兩邊向着中央分別劃為內水、領海、鄰接區、專屬經濟區,涵蓋了整個海峽。台灣海峽寬度超過24海里,屬於「非領海海峽」,並非兩邊領海將海峽整個涵蓋起來的「領海海峽」。因此,任何船隻在此通航都不是問題,主要是經過此區時,不能在專屬經濟區內做與之違背的行動。

事實上,台灣海峽沒有其他船隻航行自由受到限制,每天南來北往的商船尤多,何以北京特別針對美國?張競分析,主因在於台獨把美國軍艦通過台海,當成是對其撐腰打氣的「政治搖頭丸」。美國與台灣斷交之後,在此區域來往幾十年都不成問題,但如今把軍艦通過當成力挺台灣的政治宣傳,那就有問題了。

2019年以來,美軍加大派往中國周邊海域巡航次數。圖為當年6月17日,美國軍艦聯合加拿大皇家海軍「里賈納」號(HMCS Regina,FFH-334)護衛艦穿越台灣海峽。(資料圖片)

依據美國《2019年國防授權法》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)第1086節「美國關於航行自由與飛越自由之政策」,可以看出美艦通過台灣海峽就是依據該法要求:「在全球重要運輸航道以及全球商業關鍵航路,以例常與定期方式,保持海空兵力展示任務。」張競認為,台灣海峽原來相安無事,美國現在用「艦砲外交」的方式來做政治表態,他批評此舉「沒事找事」。

特別是每次美艦通過台海,太平洋艦隊就會大做文章發布新聞稿稱「維護航行自由」,這就是根據《2019年國防授權法》來唱的高調。美國這些政治陳述,就表示其不是單純的越境航行,而是來表達政治姿態的。張競表示,所以中國大陸用政治層次予以質疑和駁斥,也是站得住腳的、合情合理,展現對美國的不信任。

美自創「國際水域」打烏賊戰

關於美國宣稱台海屬於「國際水域」這個名詞,張競解析這是美軍單方面所定義的,並沒有任何國際法地位。從美軍2022年3月最新刊行《指揮官海戰法手冊》(The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations)定義來看,「國際水域」係屬美國軍方對內管控作戰行動之軍事用語。

張競說,國際海上成文法並無「國際水域」這個詞,是美國拿自己內部的用詞來打烏賊戰。於今中國大陸明言在國際法上沒有這個名詞,向美方表明「你少來這一套」,所以這也是法律戰,揭穿老美撒謊。

不只在台海,美國方面經常派軍艦和航母到南海進行自由航行行動,聲稱這麼做是為了保證南海的「航行自由」。(AP)

張競進一步說明,美國對「國際水域」的界定也是有問題的,因為無論是鄰接區還是專屬經濟區,劃設的參考基準是領海基線,而領海基線是主權國家才能劃設的,美國稱鄰接區或專屬經濟區沒有主權,這是惡質的曲解。主權國家在區域內執法就是在行使主權,雖然不代表主權的最高程度,但仍是主權的延伸,跟船舶上懸掛國旗代表主權的「浮動領土」一樣。

民進黨跟風美國反而自打嘴巴

民進黨政府第一時間跟用美方「國際水域」的說法,稱領海以外都是「國際水域」,張競認為這是相當危險的做法。他反問,那麼中國大陸軍機在台灣劃設的防空識別區飛行,台灣有什麼好抗議的呢?國際法基礎又在哪裏?無疑是自打嘴巴。

尤其是在中國大陸否定「國際水域」之後,美方改口以「國際水道」取而代之,張競指明美國顯然自知理虧,從而章法大亂、愈辯愈糟,等於是默認原先以《聯合國海洋法公約》各個條款中,並不存在之「國際水域」來定位台灣海峽,根本就是強辭奪理、故弄玄虛。美國用詞「大轉軚」,更令追隨美國政府風向的台灣官員難堪不已。

西媒斷章取義造謠「內水化」

回到汪文斌的原話「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權,同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」,張競肯定其表述將不同層次的概念分得很清楚,分別都是詳細的國際法名詞。

張競強調,很多西方媒體報道都是斷章取義,將汪文斌說法全部捆綁為「主權」,也不斷造謠說中國要把台海納入「內水」。然而,中國大陸從來沒講過要把台海「內水化」,更沒講過台海相關區域有排他性、不准其他國家船隻進入,亦無引用任何國際法條,試圖去限制美國通過。

最後張競提醒,汪文斌在該場記者會還使用了「海峽中心線」一詞,到底又是何種意涵?會不會治絲益棼另生枝節,倒是值得各方繼續關注。其實汪文斌當時若是說,台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中央延伸,其實就不會產生爭議。