河南提款難｜大銀行涉案？儲戶追錢款去向　驚揭南京銀行是結算行

據內媒《紅星新聞》周三（13日）報道，河南禹州新民生村鎮銀行的儲戶表示，他在追查錢款流向時發現，「南京銀行」在其中扮演了重要角色。



李航（化名）表示，他此前把多筆錢款從個人的招商銀行戶口轉至禹州新民生村鎮銀行戶口。目前，這筆錢已無法取出。

由於網絡上盛傳儲戶的錢從未入過禹州新民生村鎮銀行的帳目，為了追查錢款的流向，李航稱，他當時打算向招商銀行提起訴訟，而招商銀行出示了相關證據，證明錢已轉出。

李航表示，招商銀行做了查覆函，發給了南京銀行和禹州新民生村鎮銀行。「我當時非常奇怪，我也沒匯款到南京銀行，為甚麼要發（查覆函給南京銀行）？」，他指，招商銀行說錢款的接收行是南京銀行，南京銀行是禹州新民生銀行的結算銀行。

南京銀行被揭是一村鎮銀行的結算行。（紅星新聞）

有銀行從業人士介紹，一般來說，村鎮銀行不會直接連入由中國人民銀行建設、運行的相關支付系統，而是通過代理銀行辦理，但外界人士無法查看某間銀行的代理行是甚麼。

李航提供的一份查詢查覆書顯示，招商銀行向南京銀行詢問：是否收到相關的3筆資金，並劃轉至禹州新民生村鎮銀行。如是，請回覆具體劃轉時間及結果。「禹州新民生村鎮銀行遲遲沒有回覆，南京銀行也沒有回覆。」

7月13日，李航提供了一份錄音文件，他稱，這是他和招商銀行的相關工作人員溝通時的對話。錄音文件顯示，另一人告訴李航，招商銀行發出的文件屬於自由格式，對方可以回，也可以不回。後來他在電話溝通的時候，南京銀行人士說「這個我不能給你回」。

內媒同日致電南京銀行，當問及該銀行是否為禹州新民生村鎮銀行的代理銀行時，客服稱已記錄下問題，會轉至業務部門核實，暫時無法承諾何時會回覆。