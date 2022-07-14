廣西前副主席劉宏武被捕　學者曝：十年前曾提醒守法，他笑而不語

據最高檢官網周三（13日）消息，廣西壯族自治區人民政府原黨組成員、副主席劉宏武涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉宏武作出逮捕決定。

知名學者、中國社會科學院社會問題研究中心主任于建嶸周四（14日）發微博表示，自己約10年前曾提醒過劉宏武「遵紀守法、平安落地」，但被回以笑而不語，令他印象深刻。



公開資料顯示，劉宏武生於1966年12月，湖北長陽人，1997年8月加入中共，1989年7月參加工作，武漢測繪科技大學航測與遙感系攝影測量與遙感專業畢業，大學學歷，高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。劉長期在廣西任職，2020年7月任廣西壯族自治區政府副主席，至今年1月被查。

于建嶸在微博表示，早些年他在黨校給副廳局級講課時，見過劉宏武。當時，他應是北海市副市長（按：2006年10月至2013至8月，是劉任職北海副市長的期間，距今已有約10年）。

于建嶸2010年12月曾被評為「中國互聯網九大風雲人物」。（網上圖片）

「由於我們都曾在武昌求過學，晚上他來看我。瞧他意氣奮發，我說，官不是愈大越好，而是做點實事，遵紀守法，平安落地才行。他笑而不語。後來，他做了更大的官，我們就沒有聯繫了。」于建嶸說。

于建嶸的爆料引起網民討論，紛紛表示「不查都是久經考驗，一查就…」、「學生腐敗 老師也有責任」、「即便有誓言，還是有很大偶然性的」、「在權和💰面前，沒有幾個有覺悟的，等有覺悟是監獄裏頭了」、「笑而不語是真心」、「人性的弱點，大多都是貪婪的，得有制約機制，得有監督。」

也有不少網民笑言：「于老師的學生中，腐敗分子眾多，您這個老師沒有帶好學生阿」、「于教授，為甚麼好多落馬官員都聽過你的課？」、「發現你的學生都不太行」、「除了阿武，你可曾教出過像樣的學生？」

中央紀委國家監委網站6月23日的通報中提到，劉宏武嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，又指他喪失理想信念、背棄初心使命，鑽空子、搞腐敗；無視中央八項規定精神，私慾膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；寡廉鮮恥，道德敗壞，搞錢色交易；膽大妄為、目無法紀，既想當官又想發財，利用職務便利為他人在工程承攬、項目推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

他被開除黨籍、公職，免去第十二屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳違紀違法所得；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。