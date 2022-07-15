李克強：第二季中國經濟發展極不尋常　超預期因素帶來嚴重衝擊

據新華社周四（14日）消息，國務院總理李克強周二（12日）主持召開專家和企業家座談會，分析經濟形勢。他在會上表示，今年第二季度中國經濟發展極不尋常，超預期因素帶來嚴重衝擊。



李克強表示，經濟新的下行壓力加大，4月主要指標深度下跌。而當局及時果斷施策，堅持不搞「大水漫灌」，靠前實施中央經濟工作會議和《政府工作報告》政策舉措，按已確定的總體思路、政策取向推出穩經濟33條所有政策措施等。他續指，政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月經濟企穩回升，這極為不易，惟經濟恢復基礎不穩固，發展環境中的不確定因素較多，穩住經濟大盤需要繼續付出艱苦努力。

他強調，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，要穩市場主體穩就業穩物價，推進改革開放，齊心協力在三季度鞏固經濟恢復向好基礎，推動經濟運作盡快回歸正常軌道。

李克強進一步提到，保持經濟運作在合理區間，要應對好兩難多難問題，既穩增長，又防通脹、注意防輸入性通脹。要保持宏觀政策連續性，既要有力，尤其要加大穩經濟所有政策等實施力度，又要合理適度，不預支未來。就業方面，要通過市場化社會化辦法增加就業崗位，做好促進高校畢業生和農民工就業工作，堅決糾正各類就業歧視。另外，物價總體平穩，為在複雜國際環境下穩定經濟大盤提供了支撐；要在夏糧增産豐收基礎上抓好秋糧生産，確保全年糧食豐收；還要進一步提升煤炭電力穩定供應能力，堅決防止拉閘限電等。

最後，李克強強調改革開放是中國的基本國策。要深化改革，持續推進「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，培育壯大市場主體，更大激發市場活力和社會創造力。用改革舉措解難題，堅持依法行政。用市場化可持續辦法擴消費，消除制約有效投資的障礙。統籌兼顧，防止單打一、一刀切、層層加碼。繼續擴大開放，落實穩外貿穩外資政策，支援企業廣泛開展國際合作，在公平競爭中實現互利共贏。

周五（15日），國家統計局發布數據顯示，初步核算，2022年第二季GDP同比增長0.4%，較第一季回落4.4個百分點，為2020年第二季以來最低。從季調後環比看，第二季GDP下降2.6%，環比增速由正轉負，低於第一季4個百分點。 2022年上半年累計，GDP同比增長2.5%，較第一季回落2.3個百分點。