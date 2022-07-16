內地青年失業率創歷史新高19.3%　胡錫進：疫情是最大原因

6月全國城鎮失業率降至5.5%，已是連續兩個月下降。但是16到24歲青年人的調查失業率攀升到19.3%的歷史新高。官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進指出，這個數字跟國際間橫向比較也很嚴重，中國目前每五個16到24歲的青年人中就有1人不上學也沒有工作，這是個真問題。



胡錫進指出，各國大約這個年齡段和這個時間的失業率為美國8.1%，英國是10.8%，歐元13.1%，日韓分別為3.8%和7.3%。比中國更嚴重的是拉丁美洲的21.4%（2021年數據），印度的最高達到驚人的43.7%。

胡錫進分析，這些失業青年人最大群體是「農民工和大學畢業生」。他提到，中國青年失業率峰值都是6、7月份，這與大學生在這期間集中結業有關，今年的情況疊加疫情的沖擊，也有高校畢業生創下史上最高記錄1,076萬人。

他指出，一個家庭裡年輕的孩子沒有工作，家裡就不會安生。一個國家青年人失業的多了，同樣不是好事。但對於中國社會能否消化19.3%青年人失業的難題？胡錫進指出基於三點他相信能，也必須能。

台灣總統大選結束後，胡錫進多次發文進行表態。（VCG）

其一是中國的黨和政府高度關心就業問題、特別是青年就業問題。第二，今年16到24歲青年人失業率尤其高，疫情是最大原因，而現在疫情出現緩和，青年人失業率會降下來的這個重要條件正在加速形成、擴展。

他指出，中國城鎮的整體失業率已經從4月份的6.1%連續下降到6月份的5.5%，就業形勢大的趨緩會減少青年人就業的外延競爭壓力。第三，胡錫進相信青年人主動適應就業市場的能力是總體不斷增加的，「只要社會提供必要的條件和機會，他們更容易做適應性的調整，跟上變化。」

胡錫進分析，解決就業問題的根本途徑在於中國經濟繼續保持較快發展，「中國的經濟總量需要持續擴大，那樣才能為青年人提供更多收入比較理想的就業崗位。中國還需要進一步擴大開放，使得整個世界都成為越來越多本國青年人的事業舞台。」

他指出，如果中國經濟增長失去應有速度，「那麼無論我們怎樣精心謀劃，青年人的就業問題都只會不斷走入僵局，這是個根本的問題。」最後胡錫進強調，若全社會都來幫青年，他們的起步就是國家起點的又一次更新。



中國第二季經濟明顯受壓，國家統計局公布，第二季國內生產總值（GDP）增長0.4%，遠遜於市場預期的1%。數據不但遠低於今年首季的4.8%增長率，同時亦是自2020年初疫情以來，內地最慢的經濟增長。