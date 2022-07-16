爛尾樓｜停貸風暴愈演愈烈　西安銀保監被圍　傳逾千業主在場抗議

內地「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴愈演愈烈，迄今已增加到235個樓盤，還首度出現大型陳情抗議事件。西安受害業主周四（14日）一度包圍陝西銀保監局，傳人數超過千人，他們要求查辦銀行違規放貸給承建商。



綜合中央社、自由亞洲電台報道，爛尾樓停貸風暴引發社會關注後，陝西省銀保監局14日上午遭到千名西安爛尾樓受害業主包圍陳情抗議。Twitter影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」，現場有大批公安戒備。

過程中，儘管有公安局長居中協調，銀保監局官員仍一度猶豫是否步出大門與陳情代表溝通，業主則喊話：「領導不要怕，我們不打你！」

綜合網上消息，西安是爛尾樓重災區之一，非正式統計多達70幾個。今年3月，近300名西安「易合坊」小區業主搬進復工無望的爛尾樓裡，在沒水沒電沒電梯的毛坯房中艱難棲身。

其後，西安高新區錦嶺公寓100多戶業主集體搬進爛尾近5年的樓房，有的打地鋪、有的睡板床。承建商切斷水電，業主自建廁所。

官媒《證券時報》13日以「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」為題發表頭版評論稱，近期有爛尾樓預售屋主集體決定停止還貸，引起不少爛尾樓屋主仿效。如果問題得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。評論強調，如果問題得不到解決，「屋主不僅受傷害，還可能面臨徵信污點」。

然而，投訴無門的業主這次停繳房貸，甘冒可能失去房子與信用的風險，就是期盼官方介入解決。被稱為「小鎮做題家」的武漢一名29歲受害女樓主發文說，集體強制停貸，已經是最後的辦法了。只能寄望於此給有關部門施加壓力，讓房子能蓋下去。「實在不行，房子我不要了，你收走就收走吧！起碼，我還能為自己的生活，留住最後一分體面。」

「失信」在內地是極為嚴重的事情。她寫道：「不需要法律專家來科普，誰都能明白，這對個體的巨大風險。你會變成『老賴』，會上徵信，不僅僅是坐不了飛機，做不成生意，還要影響你的子女，你一輩子都會打上這個標籤。」

她說，若房子被銀行收回了，爛尾樓誰要啊，只能低價抵押，根本不夠還錢。差銀行的錢，銀行依然會繼續透過強制執行的方式搞定，比如，每個月從薪水帳戶上扣。「可是，又有甚麼所謂呢——生活都沒了，還要徵信幹啥？」