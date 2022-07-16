Dior新品被指抄襲漢服馬面裙　網民批：中國文化被掠奪

7月14日，內地網友質疑Dior推出新款的裙子抄襲中國的馬面裙，該裙採前後片交疊剪裁，被稱為「Dior標志性廓形」。但網民指出，馬面裙是源自中國明代，也有網民指出，馬面裙不存在版權方，Dior的行為是「文化挪用」（Cultural Appropriation），更是掠奪中國的服飾文化，該話題在15日登上微博熱搜第一。目前Dior仍未回應。



根據Dior官網，該款裙子是中長百褶半身裙要價30,000港幣。香港的官網上亦標示該裙款是「Dior造型的經典設計」。網民指出，該款造型模仿中國的馬面裙「前後光面，左右打褶，是一種罕見而典型的形制，是中國服飾特有的文化。」



綜合內媒報道，馬面裙又稱「馬面褶裙」，漢服的一種，前後共有四個裙門，兩兩重合，側面打褶，中間裙門重合而成的光面，被稱為「馬面」。馬面裙在明代大為流行，是明清時期漢族女子著裝常見款式，明代時期馬面裙樣式樸素，清代時流行在光面繡上許多華麗花紋，民國時期馬面裙簡化，裙長變短，多了塑料鈕扣，裙子的形制也更為自由。

該裙款介紹寫上「Dior造型的經典設計」。(截圖自香港Dior官網)

內地網民批評，Dior至少需要承認靈感來自中國的馬面裙，「偏說是自己的全新設計，根本是掠奪中國服飾文化。」網民批評，中國保護服飾文化不利，希望國家能夠更加完善的管理中國文化遺產，否則許多文化被傳播或掠奪。

也有人搬出「文化挪用」（Cultural Appropriation），該詞指較強勢的文化群體不理解、誤解、惡意或有害的詮釋弱勢文化；或直接採用、侵佔、剝削、抄襲或複製（甚至宣稱擁有）該弱勢文化的現象。

但亦有網民認為這些說法都「太上綱上線」。該網民指出，馬面裙即使是中國人設計的，到今天它的版權也已經過期了，「如果按這麼說，我們現在身上穿的西裝，不都是在抄襲？漢服店裡的漢服，不都在抄襲？」

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也有網民提到，時裝設計本來就涵蓋各種元素，「藝術本來就是相通的，沒有國界的，設計元素也是。」關鍵是誰設計出來的好看，不需要吹毛求疵。

這並非Dior首次在內地引發爭議，目前Dior尚未針對抄襲「馬面裙」做回應。去年（2021年），中國著名攝影師陳漫為國際奢侈品品牌Dior展覽拍攝的照片在內地引起廣泛爭議，被網民質疑「醜化亞裔形象」。官媒也發文批評該作品，指藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥着歧視、偏見。

《觀察者網》周二（16日）形容這張照片「由下往上惡鬼般的翻白眼神、略帶腫脹的眯眯眼、暗黑瀕死的妝容、清朝的長指套，還有那古怪的劉海，再加上一臉雀斑，充滿着陰森和詭異。」