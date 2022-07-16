疫情封城影響　北京上半年GDP首超上海　上海第二季GDP年減13.7％

受疫情封控措施影響，上海經濟受到嚴重衝擊。北京上半年GDP以3億元（人民幣）的差距首次超越上海。第二季度上海GDP年減13.7％，上半年GDP跌5.7％。上海首季GDP為增長3.1％。6月上海失業率也高居內地城市之冠。上海6月城鎮調查失業率達7％（全國5.5％），第二季平均為12.5％，上半年平均為8.9％。



國家統計局15日公布第二季度經濟數據，上海、北京等經濟大市受疫情衝擊，生產生活正常秩序受到影響，經濟出現下滑。第二季度上海GDP增速大降13.7%，上半年增速下降5.7%；北京二季度下降2.9%，上半年增速0.7%。

上海二季度增速大降13.7%，上半年GDP首次被北京超過

《南方都市報》指出，上半年經濟格局，明顯的變化是安徽、河北、北京排名超過上海。安徽GDP突破2萬億元，排名第十，河北則躍升至第十一，北京以1萬9352億元緊隨其後。上海為1萬9349億元，跌至第十三，京滬僅相差3億元。這是北京上半年GDP首次超越第一經濟大市上海。

上半年共有10省份GDP超2萬億元。廣東穩居第一，上半年GDP逾5.85萬億元，增速2%；廣東江蘇是上半年經濟總量唯二超5萬億，山東則首次突破4萬億元。

北京和上海同樣受到疫情衝擊，但今年上半年北京疫情首度反超上海。（AP）

疫情影響也體現在公共預算和失業率。第二季度，上海平均城鎮調查失業率為12.5%，上半年為8.9%，高居全國第一。上海上半年地方本級一般公共預算收入，同口徑同比下降12.9%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，前期以上海為中心的汽車產業鏈受到疫情沖擊。「但是從近期來看，隨著上海等地區的經濟在逐步恢復，汽車行業的生產增長加速，對於整個6月份工業生產的回升起到了重要作用。」

中西部能源大省經濟表現亮眼

《南方都市報》指出，上半年共有21個省份GDP增速跑贏全國，中西部增速表現繼續亮眼，寧夏以5.3%位列第一，山西5.2%緊隨其後，一季度增速驚豔的新疆和江西以4.9%並列第三。

《南方都市報》指出國際能源價格大漲的背景下，能源大省不僅經濟增速明顯高於全國水平，財政收入大增3成至5成。國家發改委綜合司司長袁達分析，在俄烏衝突、國際能源價格大漲的背景下，能源大省山西、陝西、內蒙古、新疆「在採礦業及部分原材料行業生產較快增長等因素帶動下，上半年經濟增速明顯高於全國水平。」